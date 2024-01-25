Microsoft'tan tarihi başarı! Dünyadaki ikinci şirket oldu

Microsoft'un piyasa değeri, hisselerde yaşanan artışla birlikte 3 trilyon doları aştı. Böylece bu değere ulaşan tarihteki ikinci şirket olmayı da başardı. Daha öncesinde bu rekoru Apple elinde bulunduruyordu.

Microsoft, piyasa değerini 3 trilyon doların üzerine çıkararak tarihi bir başarıya imza attı. Bu gelişme, şirketin 48 yıllık tarihinde ilk defa bu değeri aşması anlamına geliyor. Microsoft, aynı zamanda tarihte Apple'dan sonra 3 trilyon doları geçen ikinci şirket oldu.

Microsoft'tan tarihi başarı

Geçtiğimiz haftalarda kısa bir süre için dünya genelinde en değerli şirket olma unvanını elde eden Microsoft, bu kez piyasa değerini 3 trilyon doların üzerine çıkararak Apple'ı geçmeyi başardı. Ancak Apple'ın hâlen birinci sırada olduğu belirtilmekte.

Microsoft'un piyasa değerindeki bu önemli artış, son zamanlarda yapay zeka alanındaki atılımları ile yakından ilişkilendiriliyor. Şirket, OpenAI'a yapılan büyük yatırımların yanı sıra Copilot adlı yapay zeka modeli gibi projelerle dikkat çekti. Ayrıca CEO Satya Nadella liderliğindeki yönetim ekibinin, GitHub, LinkedIn, Activision Blizzard, Mojang gibi şirketlerin satın alınması gibi stratejik hamlelerle de yatırımcıların ilgisini çekti.

Microsoft'un hisse senedi fiyatı Ocak 2019'da 107 dolarken, şu anda 404 dolarda işlem görmekte. Bu, son dört yılda hisse değerinde %277'lik bir artışa denk gelmektedir. Şirketin bu başarısı, teknoloji sektöründeki liderliğini sürdürme konusundaki güçlü performansını yansıtmaktadır.