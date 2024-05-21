Microsoft'tan yeni bir dönem: Copilot+ PC'ler tanıtıldı

Microsoft, yapay zeka destekli yeni bir PC kategorisini resmi olarak duyurdu.

Microsoft, düzenlediği medya etkinliğinde, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandıracak yeni bir Windows PC kategorisini tanıttı. Şirket, bu yeni nesil bilgisayarları "Copilot+ PC" olarak adlandırıyor ve bu yenilikçi cihazların bilgisayar kullanıcıları için devrim niteliğinde olacağını iddia ediyor.

Yeni nesil işlemciler ve iş birlikleri

Microsoft CEO'su Satya Nadella, etkinlikte yaptığı açıklamada, Intel, AMD ve Qualcomm'un, Windows ve Copilot asistanını çalıştırmak için özel olarak tasarlanmış yapay zeka tabanlı çiplere sahip işlemciler sunacaklarını belirtti. Bu gelişmiş işlemciler, Copilot+ PC'lerin kalbini oluşturacak ve kullanıcıların daha hızlı ve verimli bir deneyim yaşamalarını sağlayacak. Microsoft, Dell, HP, Acer, Asus, Samsung ve Lenovo gibi büyük bilgisayar üreticilerinin de bu yeni Copilot+ PC'leri piyasaya süreceğini duyurdu.

Microsoft’un başkan yardımcısı ve tüketici pazarlama müdürü Yusuf Mehdi, Copilot+ PC'lerin "inanılmaz derecede ince, hafif ve güzel" tasarımlara sahip olacağını vurguladı. Mehdi, bu bilgisayarların "çığır açan yapay zeka deneyimleri" sunacağını ve performans açısından rakiplerini geride bırakacağını belirtti. Özellikle, Apple'ın M3 çipi bulunan MacBook Air'e kıyasla yüzde 58 daha hızlı olacaklarını iddia etti.

Performans ve pil ömrü

Microsoft, Copilot+ PC'lerin performansıyla ilgili iddialarını güçlü bir şekilde destekliyor. Yeni Qualcomm Snapdragon X Elite çiplerle donatılmış Copilot+ PC dizüstü bilgisayarların, web'de gezinme için 15 saate kadar, video izleme için ise 20 saate kadar pil ömrü sunacağı belirtildi. Bu, kullanıcıların gün boyu kesintisiz bir deneyim yaşamalarını vaat ediyor.

Yeni Copilot+ PC'ler, sadece donanım açısından değil, yazılım açısından da yenilikler getiriyor. Windows 11'in standart masaüstü duvar kağıdı, bu yeni PC'ler için özel olarak yeniden tasarlandı. Microsoft, bu detaylarla kullanıcı deneyimini daha da kişiselleştirmeyi hedefliyor.

Microsoft, Copilot+ PC'lerin yapay zeka tabanlı sinir çiplerine (NPU) sahip olmasının, kullanıcılar için birçok ekstra avantaj sağlayacağını vurguluyor. Şirket, bu yeni PC'lerden yaklaşık 50 milyon adet satılmasını bekliyor ve tüm gün süren pil ömrü vaat ediyor. Bu, özellikle mobil çalışanlar ve yoğun tempoda çalışan profesyoneller için büyük bir avantaj sağlayacak.

Her ne kadar tüm bu özellikler oldukça heyecan verici ve cesaret verici olsa da, ilk Copilot+ PC'ler henüz piyasaya sürülmedi. Dolayısıyla, bu AI çip tabanlı dizüstü bilgisayarların Windows 11 ve Copilot yazılımıyla birlikte nasıl performans göstereceğini görmek için bir süre daha beklemek gerekecek. Ancak, Microsoft’un vaatleri ve yenilikçi yaklaşımı, teknoloji dünyasında büyük bir beklenti oluşturmuş durumda.