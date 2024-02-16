Microsoft’un bilgisayar hızlandırma aracı, yeterince hızlandırıyor mu?

Bilgisayarınızı hızlandırması gereken PC Manager, bunun için kritik olan bazı dosyaları silebilir.

Geçtiğimiz gün Microsoft, kendi uygulama mağazasında Windows 11 kullanıcıları için PC Manager programını piyasaya sürdü. Bilgisayar optimizasyonu için önce farklı programlar kullanan kullanıcılar, artık yerleşik olarak kullanabilecekleri bu yeni alternatif programı deniyorlar.

KRİTİK DOSYALARI SİLEBİLİYOR

Amacın tam aksine, bu program bilgisayarınızın yavaşlamasına neden olabiliyor. Microsoft'un PC Manager adlı programında bulunan derin temizleme seçeneği, bilgisayarın tutarlılığı için kritik öneme sahip dosyaları silebiliyor.

Özellikle Prefetch klasöründeki tüm dosyaların silinmesi, programların daha hızlı açılmasını ve adreslere daha kolay ulaşmanızı sağlayan önemli dosyaları ortadan kaldırabiliyor. Aslında bu klasördeki dosyaların birikmesinin engellenmesi önerilirken, dosyaların silinmesi, programların açılışında veya bilgisayarınızın genel kullanımında daha fazla RAM kullanımına yol açarak sık sık bu işlemin yapılmasını önermiyor.

Elbette, bu dosyalar bilgisayarınızı kullandıkça Prefetch klasöründe yeniden oluşturulacak. Ancak dosyaları sildiğinizde, zamanla bellek kullanımındaki artış ve yavaşlama gibi olumsuz etkilerle karşılaşabilirsiniz. PC Manager'ın bu işlemi otomatik olarak yapması da bu noktada bir problem olarak kabul ediliyor.