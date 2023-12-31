Microsoft'un Copilot AI sohbet robotu uygulaması iOS'a geliyor

Microsoft'un Copilot Al sohbet botu uygulaması, iOS'a gelecek. Buna ek olarak, iOS'taki Copilot kelimelerinizi resimlere dönüştürme özelliğine sahip. İşte detaylar...

Birkaç gün önce Microsoft, Microsoft Copilot için bağımsız bir Android uygulaması yayınlayarak yapay zeka asistanına hızlı bir şekilde erişmenizi sağladı. Görünüşe göre iOS ve iPad versiyonları da çok geride kalmamış, çünkü artık Apple'ın App Store'undan temin edilebiliyor. Tıpkı masaüstündeki Copilot'ta ve ChatGPT gibi diğer yapay zeka sohbet robotlarında olduğu gibi, sorunuzu yazabilir ve yapay zeka tarafından oluşturulan yanıtları bekleyebilirsiniz.

Copilot iOS'a geliyor

Copilot'un durumunda, şirketin en yeni büyük dil modeli olan OpenAI'nin GPT-4'ü tarafından üretilen yanıtları alacaksınız. Buna karşılık ChatGPT'nin ücretsiz sürümü eski ChatGPT-3.5 tarafından destekleniyor ve daha yeni modele erişmek için ChatGPT Plus için ödeme yapmanız gerekiyor.

Buna ek olarak, iOS'taki Copilot kelimelerinizi resimlere dönüştürme özelliğine sahip. Bu özellik, OpenAI'nin DALL-E 3 metinden görüntüye yapay zeka sistemi tarafından destekleniyor ve şirket daha önce yazdığınız metin komutuyla elde etmek istediğiniz nihai ürünü kavrama konusunda "önemli ölçüde daha iyi" olduğunu söylemişti. DALL-E 3 ayrıca insan eli gibi öncüllerinin sorun yaşadığı unsurları daha iyi işleyecek şekilde tasarlandı.

Bu, Microsoft'un Bing Chat'i yeniden markalaştırmasından bu yana piyasaya sürdüğü en son Copilot ürünü. Şirket ayrıca Copilot'u Windows 10'a ve ardından Windows 11'e getirerek platformların kullanıcı sayılarına göre yaklaşık bir milyar cihaza yapay zekalı sohbet robotuna erişim sağladı. Bu mobil sunumlarla Microsoft, Copilot'un erişim alanını daha da genişletiyor, özellikle de uygulamaların kullanımı ücretsiz olduğu için yankı buluyor.