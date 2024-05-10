Microsoft'un Edge tarayıcısında yeni kısıtlama

Microsoft'un Edge tarayıcısında yeni kısıtlama
Microsoft'un Edge tarayıcısında yapılan değişiklik, etkinleştirilmemiş Windows kullanıcılarının yaşadığı kişiselleştirme kısıtlamalarını daha da artırabilir.

Eğer etkinleştirilmemiş bir Windows işletim sistemi kullanıyorsanız, Microsoft'un kişiselleştirme özelliklerini kullanmanıza izin vermediğini bilmeniz gerekir. Windows, bu durumda Ayarlar sayfasında "Bilgisayarınızı kişiselleştirmeden önce Windows'u etkinleştirmeniz gerekir" şeklinde bir uyarı gösterir.

Edge tarayıcılarında kişiselleştirme ayarlarını kısıtlamayı planlıyor

Çoğu kullanıcı için Windows'un etkinleştirilmemiş sürümlerini uzun süre kullanmak pek mümkün olmadığından, bu kısıtlama genellikle fark edilmezdi. Ancak son zamanlarda, Edge Canary'nin son sürümünde yapılan bir değişiklikle durum değişti. Edge'in geliştirme ekibi, tarayıcılarında aynı uyarıyı etkinleştirmeye yönelik çalışmalar yapıyor gibi görünüyor. Yani Microsoft, etkinleştirilmemiş Windows kullanıcılarının Edge tarayıcılarında kişiselleştirme ayarlarını kısıtlamayı planlıyor.

Bu değişiklik, geçtiğimiz ay WindowsReport tarafından fark edildi. Web sitesi, Edge Canary'nin yeni eklenen "msEdgeLockSettingsInNonActivatedOS" komut satırını keşfetti ancak bu kodun etkinleştirilmemiş bir Windows PC'de Edge ayarlarını gerçekten engelleyip engellemediğini doğrulayamadı.

Daha sonra GHacks gibi diğer kaynaklar da bu değişikliği fark ettikten sonra, Microsoft'un bu özelliği Canary kanalında aktif olarak test ettiği doğrulandı. Windows Ayarları uygulamasında olduğu gibi, Edge (Canary) Ayarlar sayfasında da benzer bir uyarı mesajı görülmekte. Ancak, henüz net olmamakla birlikte, Microsoft'un bu özelliği stabil kanala taşıyıp taşımayacağı belirsizliğini koruyor.

Son Haberler
Türkiye'de 2024 Ocak ayı en çok satılan SUV'lar
Türkiye'de 2024 Ocak ayı en çok satılan SUV'lar
WhatsApp'a Favori Kişiler özelliği geliyor!
WhatsApp'a Favori Kişiler özelliği geliyor!
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek