Microsoft'un Edge tarayıcısında yeni kısıtlama

Microsoft'un Edge tarayıcısında yapılan değişiklik, etkinleştirilmemiş Windows kullanıcılarının yaşadığı kişiselleştirme kısıtlamalarını daha da artırabilir.

Eğer etkinleştirilmemiş bir Windows işletim sistemi kullanıyorsanız, Microsoft'un kişiselleştirme özelliklerini kullanmanıza izin vermediğini bilmeniz gerekir. Windows, bu durumda Ayarlar sayfasında "Bilgisayarınızı kişiselleştirmeden önce Windows'u etkinleştirmeniz gerekir" şeklinde bir uyarı gösterir.

Edge tarayıcılarında kişiselleştirme ayarlarını kısıtlamayı planlıyor

Çoğu kullanıcı için Windows'un etkinleştirilmemiş sürümlerini uzun süre kullanmak pek mümkün olmadığından, bu kısıtlama genellikle fark edilmezdi. Ancak son zamanlarda, Edge Canary'nin son sürümünde yapılan bir değişiklikle durum değişti. Edge'in geliştirme ekibi, tarayıcılarında aynı uyarıyı etkinleştirmeye yönelik çalışmalar yapıyor gibi görünüyor. Yani Microsoft, etkinleştirilmemiş Windows kullanıcılarının Edge tarayıcılarında kişiselleştirme ayarlarını kısıtlamayı planlıyor.

Bu değişiklik, geçtiğimiz ay WindowsReport tarafından fark edildi. Web sitesi, Edge Canary'nin yeni eklenen "msEdgeLockSettingsInNonActivatedOS" komut satırını keşfetti ancak bu kodun etkinleştirilmemiş bir Windows PC'de Edge ayarlarını gerçekten engelleyip engellemediğini doğrulayamadı.

Daha sonra GHacks gibi diğer kaynaklar da bu değişikliği fark ettikten sonra, Microsoft'un bu özelliği Canary kanalında aktif olarak test ettiği doğrulandı. Windows Ayarları uygulamasında olduğu gibi, Edge (Canary) Ayarlar sayfasında da benzer bir uyarı mesajı görülmekte. Ancak, henüz net olmamakla birlikte, Microsoft'un bu özelliği stabil kanala taşıyıp taşımayacağı belirsizliğini koruyor.