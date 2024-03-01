Microsoft'un, yeni Xbox Series X modeli iddialı adımlarla geliyor

Yeni modelin disksiz olmasından çok beyaz olması dikkat çekecek gibi görünüyor.

Son zamanlarda oyuncular ve sektör profesyonelleri, yeni jenerasyon konsollarını sert bir şekilde eleştiriyorlar. Eleştirilerin arkasında, konsol kapasitelerini tam anlamıyla kullanacak oyunların azlığı yatıyor gibi görünüyor. Ancak, Xbox Series X, Switch ve PlayStation 5 gibi konsolların hala başarılı satış rakamları elde ettiğini görmekteyiz.

DİSK SÜRÜCÜSÜZ BİR SERİES X MODELİ

Kullanıcıların kutulu oyunlardan dijitale doğru bir kayma yaşaması, konsol üreticilerini disk sürücüsüz bir versiyon sunmaya teşvik ediyor. Bu sürümler de beklenildiği gibi oldukça iyi satışlar yapıyorlar. PlayStation zaten bu adımı atmıştı, ancak Xbox tarafında disk sürücüsüz bir Series X modeline dair bir adım görememiştik.

Ancak şimdi durum değişiyor gibi görünüyor. Exputer kaynaklarına göre Microsoft, haziran veya temmuz ayında tamamen dijital, disk sürücüsüz ve beyaz bir Series X modeli piyasaya sürmeyi planlıyor. Daha önce Microsoft ve Federal Ticaret Komisyonu davası sırasında disk sürücüsüz bir Series X konsepti görmüştük, bu nedenle bu gelişme şaşırtıcı değil. Ancak, beyaz rengin tercih edilmesi dikkat çekici bir ayrıntı.

"Brooklin" kod adı verilen bu disk sürücüsüz modelle Microsoft, yüzde 15 güç tasarrufu ve daha az güç tüketen bir bekleme modu sunmayı hedefliyor. Ayrıca, yeni modelin daha bütçe dostu olması bekleniyor. Bu durumda, yeni modelin, 499 dolarlık standart Series X'ten 50 ila 100 dolar daha uygun bir fiyatla sunulması bekleniyor.