Microsoft'un yeni yapay zeka destekli dosya gezgini: AI Explorer

Microsoft'un yeni yapay zeka destekli dosya gezgini: AI Explorer
Microsoft'un uzun zamandır beklenen ARM çipli cihazları olan Surface Pro 10 ve Surface Laptop 6, yakında resmi olarak duyurulacak. Ancak, bu cihazların dikkat çekici bir özelliği var.

Microsoft'un heyecanla beklenen ARM tabanlı 2'si 1 arada cihazları Surface Pro 10 ve Surface Laptop 6, 20 Mayıs'ta tanıtılacak. Ancak, şirketin bu tanıtımı gölgede bırakabilecek AI Explorer adını taşıyan yeni bir özelliği var.

İşlerin daha hızlı ilerlemesini sağlayacak

Windows 11'in 24H2 derlemesinde keşfedilen kodlara göre, AI Explorer yalnızca Intel ve AMD işlemcili geleneksel bilgisayarlarda değil, aynı zamanda Snapdragon X Elite veya Plus gibi yeni nesil bir çipsete sahip cihazlarda çalışacak. AI Explorer, bilgisayarınızda yaptığınız her şeyi izleyebilecek ve anılar oluşturarak bu anılara geri dönmenizi sağlayacak. Örneğin, WhatsApp'taki özel mesajlarınızı hatırlayabilecek veya web sayfalarını özetleyebilecek.

Microsoft, yeni nesil donanım gereksiniminin gizlilik endişelerini azaltacağını ve işlerin daha hızlı ilerlemesini sağlayacağını belirtiyor. Ayrıca, AI Explorer'ın hangi uygulamaları izleyeceğini belirlemenize izin vereceğini söylüyor.

Bununla birlikte, Microsoft'un doğal dil kullanarak istediğiniz her şeyi aramanıza olanak tanıyan yeni bir arama arayüzü üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Bu sayede, Windows'ta önceden görüntülediğiniz belirli bir konuyla ilgili web sayfalarını göstermesini isteyebileceksiniz.

AI Explorer ayrıca ekrandaki içeriği anlık olarak analiz edecek ve bir resmin arka planını kaldırma, iki belgeyi karşılaştırma veya e-posta taslakları oluşturma gibi birçok öneride bulunacak.

Son Haberler
Türkiye'de 2024 Ocak ayı en çok satılan SUV'lar
Türkiye'de 2024 Ocak ayı en çok satılan SUV'lar
WhatsApp'a Favori Kişiler özelliği geliyor!
WhatsApp'a Favori Kişiler özelliği geliyor!
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek