Microsoft'un yeni yapay zeka destekli dosya gezgini: AI Explorer

Microsoft'un uzun zamandır beklenen ARM çipli cihazları olan Surface Pro 10 ve Surface Laptop 6, yakında resmi olarak duyurulacak. Ancak, bu cihazların dikkat çekici bir özelliği var.

Microsoft'un heyecanla beklenen ARM tabanlı 2'si 1 arada cihazları Surface Pro 10 ve Surface Laptop 6, 20 Mayıs'ta tanıtılacak. Ancak, şirketin bu tanıtımı gölgede bırakabilecek AI Explorer adını taşıyan yeni bir özelliği var.

İşlerin daha hızlı ilerlemesini sağlayacak

Windows 11'in 24H2 derlemesinde keşfedilen kodlara göre, AI Explorer yalnızca Intel ve AMD işlemcili geleneksel bilgisayarlarda değil, aynı zamanda Snapdragon X Elite veya Plus gibi yeni nesil bir çipsete sahip cihazlarda çalışacak. AI Explorer, bilgisayarınızda yaptığınız her şeyi izleyebilecek ve anılar oluşturarak bu anılara geri dönmenizi sağlayacak. Örneğin, WhatsApp'taki özel mesajlarınızı hatırlayabilecek veya web sayfalarını özetleyebilecek.

Microsoft, yeni nesil donanım gereksiniminin gizlilik endişelerini azaltacağını ve işlerin daha hızlı ilerlemesini sağlayacağını belirtiyor. Ayrıca, AI Explorer'ın hangi uygulamaları izleyeceğini belirlemenize izin vereceğini söylüyor.

Bununla birlikte, Microsoft'un doğal dil kullanarak istediğiniz her şeyi aramanıza olanak tanıyan yeni bir arama arayüzü üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Bu sayede, Windows'ta önceden görüntülediğiniz belirli bir konuyla ilgili web sayfalarını göstermesini isteyebileceksiniz.

AI Explorer ayrıca ekrandaki içeriği anlık olarak analiz edecek ve bir resmin arka planını kaldırma, iki belgeyi karşılaştırma veya e-posta taslakları oluşturma gibi birçok öneride bulunacak.