Microsoft'un yeni yapay zekâ modeli: Phi-3 Mini tanıtıldı

Microsoft, oldukça küçük boyutlu yapay zekâsı Phi'nin yeni versiyonu Phi-3 Mini'yi tanıttı.

Phi-3 Mini, 3,8 milyar parametreyle piyasaya sürülüyor. Bu, modelin kapasitesinin elbette ki GPT-4 gibi daha büyük yapay zekâ modellerine kıyasla daha düşük olduğu anlamına geliyor. Azure, Hugging Face ve Ollama gibi platformlarda kullanılabilen bu küçük yapay zekâ modeli, daha gelişmiş yapay zekâ modellerinin içeriğiyle eğitildi.

Karmaşık komutları anlayabilecek

Phi-3 ailesinde toplam üç farklı küçük boyutlu yapay zekâ modeli bulunacak. Bunlardan Phi-3 Small 7 milyar, Phi-3 Medium ise 14 milyar parametre içeriyor. Parametre sayısı, bir modelin ne kadar karmaşık komutları anlayabileceğini gösteriyor.

Microsoft'un geçtiğimiz yıl Aralık ayında tanıttığı Phi-2 modeli, Llama 2 gibi daha büyük modellerle benzer performans sergilemişti. Ancak, Phi-3'ün daha yüksek performansa ve GPT-3.5 gibi daha büyük modellere neredeyse denk bir yeteneğe sahip olduğu belirtiliyor. Eric Boyd, Microsoft Azure Yapay Zekâ Platformları Başkan Yardımcısı, bu yeni modelin potansiyelini vurguluyor.

Daha büyük yapay zekâ modelleri daha etkileyici sonuçlar sunabilirken, düşük kaynakla çalışan kişisel cihazlar için küçük yapay zekâ modelleri daha cazip hale geliyor. Google'ın Gemma 2B ve 7B, Antropic'in Claude 3 Haiku, Meta'nın Llama 3 8B gibi basit işlere odaklanan diğer küçük yapay zekâ modelleri de bulunuyor.

Gelişen yapay zekâ teknolojileri ile birlikte, küçük ve daha gelişmiş modeller daha yaygın hale geliyor. Bu durum, kişiselleştirilebilir sistemler ve düşük kaynakla çalışan cihazlar için gelecekte daha fazla fırsat yaratabilir.