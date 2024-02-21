Milli muharip uçak 'KAAN' ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Milli muharip uçak KAAN, ilk test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Uçuştan önce de bir dizi teste sokulan KAAN, hiçbir sorun yaşamadı.

Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) uzun zamandır üzerinde çalıştığı millî muharip uçak projesi KAAN ile ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla üretilen ilk 5. nesil savaş uçağı, ilk uçuşunu resmen gerçekleştirdi. KAAN'ın ilk test uçuşu, başarılı bir şekilde tamamlandı.

KAAN GÖKYÜZÜ İLE BULUŞTU

Ankara'da bulunan 4. Ana Jet Üssü Komutanlığına ait pisti kullanan KAAN, ilk aşamada pek çok teste sokuldu. Bu bağlamda; ilk uçuştan önce fırlatma koltuğu, tam boy statik, atalet ve statik, iniş takımı düşürme, aviyonik sistem ve yakıt gibi testler gerçekleştirildi. Bu aşamada hiçbir sorun yaşamayan KAAN, Pilot Barbaros Demirbaş kontrolünde ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

KAAN, HANGİ ÖZELLİKLERLE DONATILDI?

21 metre uzunluğunda ve 14 metre kanat açıklığında olan KAAN, mümkün olan en gelişmiş teknolojilerle donatıldı. İnsansız ve silahlı insansız hava araçları başta olmak üzere havadan ihbar ve kontrol gibi platformlarla entegre çalışabilecek savaş uçağı, düşük görünürlük özelliği sayesinde radarlardan kaçınabiliyor. Dâhili silah yuvası ve yüksek manevra kabiliyeti gibi olmazsa olmaz özelliklerden bahsetmeye bile gerek yok.

KAAN'ın sahip olduğu özellikler bunlardan ibaret değil. Milli muharip uçak, sahip olduğu sensörler ile bir muharebe durumunda nasıl bir konum içinde bulunulduğunu hızlıca tespit edebiliyor. Ayrıca bu uçak, otonom sistemler sayesinde pilotun işini kolaylaştırıyor. Olası bir hasar durumunu anında tespit edip pilotu bilgilendirebilen savaş uçağı, tam isabet vuruşlar yapabiliyor.

TUSAŞ, KAAN'ın 2030'lu yıllar itibarıyla envantere girmesini planlıyor. Çalışmalar tam anlamıyla sonuç verdiğinde Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki F-16 modelleri, yerlerini KAAN'a bırakacaklar. Böylelikle dış ülkelere devasa paralar dökmek zorunda kalmayacağız. TUSAŞ'a göre KAAN, 2070'li yıllara kadar Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde.