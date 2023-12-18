DHL bünyesinde çalışmalarını sürdüren MNG Kargo, logo değişikliği yaptı. Markanın yeni logosu, eski logoya DHL vurgusu eklemiş olacak.

MNG Kargo, birkaç ay önce DHL bünyesine girmesinin ardından markalaşma stratejisini değiştirerek yeni bir logo benimsedi. Yeni logoda, MNG Kargo'nun tanıdık logosu korunurken, "A Company of DHL" (Bir DHL Şirketi) ifadesi eklendi ve DHL logosu MNG Kargo logosunun yanında yer aldı. Bu değişiklik, MNG Kargo'nun artık DHL bünyesinde olduğunu vurgulayarak müşterilere ve halka açık alanlarda daha geniş bir şekilde tanıtılmasını sağlayacaktır. Firmanın araçları, kargo kutuları, internet sitesi ve şubeleri de bu yeni logoyu taşıyacak.

MNG Kargo'nun logosu değişti

MNG Kargo'daki logo değişikliği ile ilgili açıklamalarda bulunan Veysi Armağan Kesen, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni logomuz, DHL ile yaratacağımız güçlü bir geleceği temsil ediyor. MNG Kargo’nun köklü geçmişi ve DHL’in küresel uzmanlığı arasında kurduğumuz bu köprü, müşterilerimize daha rekabetçi ve yenilikçi lojistik çözümleri sunmamıza olanak tanıyor. DHL eCommerce’in yaygın global ağını ve dijital uzmanlığını MNG Kargo’nun yerel kimliğiyle birleştiren DHL Group, Türkiye pazarındaki büyüme potansiyelinden faydalanmayı hedefliyor. Bu güçlü birlikteliği temsil eden yeni logomuz ile küresel pazarda daha güçlü bir konumda yer almayı amaçlıyoruz."