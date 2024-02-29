Mobile World Congress 2024 ödülleri açıklandı!

İspanya'da gerçekleştirilen Mobile World Congress 2024'te öne çıkan ürün ve teknolojiler ödüllendirildi. İşte, kazananların listesi...

İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen ve yılın en önemli teknoloji etkinlikleri arasında yer alan Mobile World Congress 2024, bu yılki programını başarıyla tamamladı. Etkinliğin sona ermesiyle birlikte, Küresel Mobil Ödülleri (GLOMO) sahiplerini buldu. Bu ödüller, mobil teknoloji dünyasında dikkat çeken ve yenilikçi çalışmaları ödüllendirmeyi amaçlıyor. Bu yılın kazananları arasında birçok çığır açan ürün ve teknoloji bulunuyor.

GLOMO ÖDÜLLERİ'NDE KAZANANLAR

GLOMO Ödülleri'nde öne çıkan ülke Çin oldu. Fuar, ağırlıklı olarak Çinli üreticileri ağırladığı için bu sonuç pek şaşırtıcı değil. İşte, GLOMO Ödülleri'nde kazananlar: