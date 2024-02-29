Mobile World Congress 2024 ödülleri açıklandı!
İspanya'da gerçekleştirilen Mobile World Congress 2024'te öne çıkan ürün ve teknolojiler ödüllendirildi. İşte, kazananların listesi...
İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen ve yılın en önemli teknoloji etkinlikleri arasında yer alan Mobile World Congress 2024, bu yılki programını başarıyla tamamladı. Etkinliğin sona ermesiyle birlikte, Küresel Mobil Ödülleri (GLOMO) sahiplerini buldu. Bu ödüller, mobil teknoloji dünyasında dikkat çeken ve yenilikçi çalışmaları ödüllendirmeyi amaçlıyor. Bu yılın kazananları arasında birçok çığır açan ürün ve teknoloji bulunuyor.
GLOMO ÖDÜLLERİ'NDE KAZANANLAR
GLOMO Ödülleri'nde öne çıkan ülke Çin oldu. Fuar, ağırlıklı olarak Çinli üreticileri ağırladığı için bu sonuç pek şaşırtıcı değil. İşte, GLOMO Ödülleri'nde kazananlar:
- En İyi Akıllı Telefon: Google Pixel 8
- Çığır Açan Cihaz İnovasyonu: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
- En İyi Bağlantılı Tüketici Elektroniği: Samsung Galaxy Tab S9 Ultra
- Fuarın En İyisi: Honor Magic V2 RSR Porsche Design
- Öne Çıkan Mobil Teknoloji: Athonet
- En İyi Çığır Açan Mobil Teknoloji: Huawei "0 Bit 0 Watt" Çözümü
- En İyi Çığır Açan Ağ Yazılımı: Huawei RAN Digital Twin System
- En İyi Çığır Açan Dijital Teknoloji (10 Milyon Dolar Altı Şirketler İçin): Cirrus360 - RAN Domain Specific Language Driven Intelligent Automation: Gabriel™
- En İyi Mobil Güvenlik Çözümü: Athonet - İlk Kuantum Korumalı 5G GSMA Derneği İnovasyon Ödülü: Sony - Murata 1SC Modülü ve Skylo'nun NTN Ağı kullanarak
- En İyi Bulut Çözümü Ödülü: SK Telecom - Cloud Radar
- En İyi Karasal Olmayan Ağ Çözümü: Skylo Technologies
- En İyi Özel Ağ Çözümleri: China Unicom, State Grid, Huawei ve TD Tech
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