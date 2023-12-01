Money Gold'a zam geldi

Migros'un özel üyelik sistemi Money Gold ücreti güncellendi. Yüzde 200 zamla birlikte 9,99 TL olan ücret 29,99 TL'ye çıkarıldı.

Migros'un özel üyelik sistemi Money Gold'a yapılan zamla birlikte, üyelik ücreti yüzde 200 artışla aylık 9,99 TL'den 29,99 TL'ye çıkarıldı.

Money Gold üyeliği, Migros Sanal Market'ten yapılan alışverişlerde teslimat ücreti ödememe avantajı sunmaktadır. Ayrıca her Migroskop kataloğundaki bir üründe Money Gold üyelerine özel %50 indirim uygulanmaktadır.

Bu sayede aylık olarak iki farklı ürünü %50 indirimle satın alma fırsatı sunulmaktadır. Money Gold üyeleri, Petrol Ofisi'nde toplamda 1000 TL ve üzeri yakıt alımlarında 40 TL değerinde Positive Puan kazanma ayrıcalığına da sahiptir. 1 Aralık 2023 itibarıyla güncellenen ücretle Money Gold üyeliğinden faydalanmak için aylık 29,99 TL ödeme gerekmektedir.