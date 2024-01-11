Monster, CES 2024'te boy göstererek, ilk ekran kartını alıcı tartısına çıkardı. İşte ayrıntılar...

CES 2024, dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı olarak devam ederken, Türkiye'nin önde gelen teknoloji firmalarından Monster, dikkat çeken bir adım attı. CES 2024 etkinliklerinde Intel ile bir araya gelen Monster, yeni bir sektöre adım attığını duyurdu.

Monster ilk ekran kartını duyurdu

Monster, bugüne kadar dizüstü bilgisayarlar, monitörler ve aksesuarlar gibi ürünleriyle tanınıyordu. Ancak şirket, şu anda bu tanımdan sıyrılarak masaüstü bilgisayarlar için geliştirdiği ilk ekran kartını resmi olarak duyurdu. Intel'in ARC serisi GPU'ları üzerine kurulan bu ekran kartı, Türk oyuncular arasında popülerlik kazanmaya aday görünüyor.

Monster'ın ilk ekran kartı, Intel iş birliği ile tasarlanan iki farklı versiyona sahip. 16 GB bellek kapasitesine sahip olan Monster Intel Arc A770 ve 8 GB bellek kapasitesine sahip olan Monster Intel Arc A750 modelleri, yeni nesil teknolojilerle donatılmış durumda. Bu ekran kartları, Intel XeSS teknolojisi sayesinde rekabetçi oyunlarda 2K çözünürlüğe kadar yüksek performans sunuyor. Ayrıca, XMX teknolojisi ile görüntü işleme süresini kısaltma özelliği bulunuyor.

Intel'in Arc A700 serisi, özellikle üst düzey performans hedefleyen modeller olarak ön plana çıkıyor. Arc A770 modeli, NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti ile rekabet eden bir performans sergiliyor. Bu bağlamda, yüksek performansın yanı sıra yüksek fiyat segmentine de hitap etmesi bekleniyor. Ancak şu an için Monster, fiyat ve resmi çıkış tarihi konusunda bilgi vermemiş durumda. Konuyla ilgili yeni gelişmeler oldukça sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz.