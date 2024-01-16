MrBeast, X'te video yayımladı! Ne kadar kazanacağını test edecek

Sosyal medyanın en büyük isimlerinden MrBeast, X hesabından bir video yayınladı. Bu videoda ne kadar gelir elde edeceğini test edecek.

Dünyanın en popüler YouTube içerik üreticilerinden biri olan MrBeast, Elon Musk'ın daveti üzerine X için bir video çekmeye karar verdi. MrBeast, X'te bir video paylaşarak, içeriğin ne kadar reklam geliri sağladığını test edeceğini ve gelecek hafta elde edilen reklam gelirini paylaşacağını belirtti.

X'teki kazancını test edecek

Videoda, 1 dolarlık bir araba ve çeşitli otomobillerin farklı testlere tabi tutulduğu görülmekte. MrBeast, daha önce X'in gelir modelini eleştirmiş ve YouTube'daki videolarını yapmanın milyonlarca dolara mal olduğunu, X'teki bir milyar izlenme dahi sağlansa maliyetin bir kısmını bile karşılamayacağını ifade etmişti. Ancak şimdi, X platformundaki video yayını üzerinden elde edilecek reklam gelirini test etmeye karar vermiş gibi görünüyor.