MrBeast, X'te video yayımladı! Ne kadar kazanacağını test edecek

MrBeast, X'te video yayımladı! Ne kadar kazanacağını test edecek
Sosyal medyanın en büyük isimlerinden MrBeast, X hesabından bir video yayınladı. Bu videoda ne kadar gelir elde edeceğini test edecek.

Dünyanın en popüler YouTube içerik üreticilerinden biri olan MrBeast, Elon Musk'ın daveti üzerine X için bir video çekmeye karar verdi. MrBeast, X'te bir video paylaşarak, içeriğin ne kadar reklam geliri sağladığını test edeceğini ve gelecek hafta elde edilen reklam gelirini paylaşacağını belirtti.

X'teki kazancını test edecek

Videoda, 1 dolarlık bir araba ve çeşitli otomobillerin farklı testlere tabi tutulduğu görülmekte. MrBeast, daha önce X'in gelir modelini eleştirmiş ve YouTube'daki videolarını yapmanın milyonlarca dolara mal olduğunu, X'teki bir milyar izlenme dahi sağlansa maliyetin bir kısmını bile karşılamayacağını ifade etmişti. Ancak şimdi, X platformundaki video yayını üzerinden elde edilecek reklam gelirini test etmeye karar vermiş gibi görünüyor.

Son Haberler
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek
Google Asistan bu özelliğiyle Siri'nin tahtını elinden alacak
Google Asistan bu özelliğiyle Siri'nin tahtını elinden alacak
WhatsApp'ın arayüzünde değişiklik: Artık böyle görünecek!
WhatsApp'ın arayüzünde değişiklik: Artık böyle görünecek!