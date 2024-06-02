MrBeast, YouTube'un tahtını T-Series'den devraldı! En çok abone sayısına sahip kanal oldu

MrBeast, YouTube'un zirvesine çıkarak en çok aboneye sahip kanal oldu.

YouTube'un abone sayısında kıyasıya rekabet devam ediyor. Yıllar önce PewDiePie ile T-Series arasında başlayan ve MrBeast'in de katıldığı yarış, yeni bir döneme girdi. En popüler içerik üreticilerinden biri olan MrBeast, YouTube'un en çok aboneye sahip kanalı ünvanını ele geçirdi.

Abone sayısı her an değişebilir

Viewstats'ın verilerine göre, MrBeast'in abone sayısı 266 milyon 720 bin 282'ye ulaşırken, T-Series ile arasındaki fark ise sadece 9 bin 500 olarak belirlendi. Bu rakamlar, abone sayısının her an değişebileceğini gösteriyor.

MrBeast, bu başarısını sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir gönderiyle duyurdu. Gönderide, "6 yıldan sonra sonunda PewDiePie'ın intikamını aldık." ifadelerine yer verdi. Paylaşılan görselde, T-Series ile arasındaki abone farkının yaklaşık 1600 civarında olduğu görülüyor. Ancak zamanla bu fark daha da açıldı.

T-Series ise müzik yapımcılığı, klip yayını ve Bollywood müzikalleriyle geniş bir kitleye hitap ediyor. 2021 yılında 200 milyon aboneye ulaşan ilk YouTube kanalı olan T-Series, o zamandan beri daha yavaş bir büyüme gösterdi. MrBeast ise önceden T-Series CEO'su Bhushan Kumar'ı bir boks maçında meydan okumuştu, ancak bu çağrı cevapsız kalmıştı. Bu rekabetin abone sayılarındaki değişimle birlikte nasıl devam edeceği ise merak konusu.