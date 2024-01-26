MrBeast'in 250 bin dolarlık çekilişinde kazananlardan biri de Türk!

MrBeast'in 250 bin dolarlık çekilişinde kazananlardan biri de Türk!
MrBeast, sosyal medyada rekorlar kırdıran çekişinin kazananlarını duyurdu. Listede bir Türk de yer aldı. Kendisi 25 bin dolar kazanmış oldu.

Dünyanın en popüler YouTuber'ı olarak bilinen MrBeast, uzun bir süredir Elon Musk ile iletişim halinde olduğunu ancak X'te düşük gelir nedeniyle video yayımlamaya sıcak bakmadığını belirtiyordu. Ancak geçtiğimiz hafta, X'te ilk kez bir video yayımlayarak 250 bin dolar kazandığını ve bu parayı 10 kişiyle paylaşacağını açıkladı.

MrBeast çekilişinde 25 bin dolar, bir Türk vatandaşına vurdu

MrBeast'in duyurusu, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve paylaşım X tarihinde en çok retweet edilen paylaşım oldu. Ancak bu kadar büyük ilgi, her bir katılımcının 25 bin dolar kazanma olasılığını 390 binde 1'e kadar düşürdü.

MrBeast'in 250 bin dolar çekilişi kazananlarının açıklanan isimler arasında ikinci sırada Cemil Kemaloğlu bulunuyor. Böylece Kemaloğlu da payına düşen 25 bin dolar kazancı almaya hak kazandı.

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