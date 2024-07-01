MSI, yeni oyuncu dizüstü bilgisayarı "TITAN 18 Pro Ryzen Edition"ı tanıttı

MSI, "TITAN 18 Pro" isimli oyuncu dizüstü bilgisayarının AMD tabanlı versiyonunu duyurdu.

Özellikle oyun donanımlarıyla dikkat çeken MSI, gerçekleştirdiği bir etkinlikte yeni dizüstü bilgisayarını duyurdu. "MSI TITAN 18 Pro Ryzen Edition", daha önce duyurulan "MSI TITAN 18 Pro"nun AMD tabanlı versiyonu olarak karşımıza çıktı. Peki, bu yeni oyuncu dizüstü bilgisayarı neler vadediyor?

MSI TITAN 18 Pro Ryzen Edition'ın özellikleri neler?

Ekran ve görüntü kalitesi

MSI TITAN 18 Pro Ryzen Edition, mini LED teknolojisiyle donatılmış 18 inçlik bir ekranla geliyor. Ekran, DCI-P3 renk gamının tamamına destek veriyor ve 4K çözünürlük sunuyor. 120 Hz tazeleme oranı ile oyun ve multimedya deneyimini üst seviyeye taşıyan bu ekran, ayrıca DisplayHDR 1000 sertifikasına da sahip. Bu özellikler, kullanıcıya olağanüstü bir görüntü kalitesi ve canlı renkler sunuyor. Cihazda yer alan 2 adet hoparlör ve 2 adet woofer, ses deneyimini de mükemmelleştiriyor.

Donanım ve performans

MSI TITAN 18 Pro Ryzen Edition, performansıyla da dikkat çekiyor. 16 çekirdekli AMD Ryzen 9 7945HX3D işlemciden güç alan bu cihaz, 5.4 GHz'e kadar çıkabilen işlemci hızıyla yüksek performans sunuyor. Grafik tarafında ise NVIDIA GeForce RTX 4090 GPU ile destekleniyor, bu da en zorlu oyunlarda bile üstün performans sağlıyor. Ayrıca, maksimum 96 GB RAM ve 4 TB'a kadar depolama alanı seçenekleriyle kullanıcıya geniş bir konfigürasyon yelpazesi sunuyor.

Bağlantı ve diğer özellikler

Yeni MSI dizüstü bilgisayar, bağlantı teknolojileriyle de dikkat çekiyor. Bluetooth 5.4 ve Intel Killer Wi-Fi 7 desteği, hızlı ve kesintisiz bağlantı imkanı sunuyor. Cihazın bataryasıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmamış olsa da, genel donanım özellikleri ve bağlantı imkanları, oyun ve iş kullanımları için güçlü bir seçenek sunuyor.

Fiyat

Şu an itibarıyla Çin pazarında satışa sunulan MSI TITAN 18 Pro Ryzen Edition'ın fiyatı 3.030 dolar olarak açıklandı. Ürünün Türkiye pazarına ne zaman geleceği ise henüz bilinmiyor.