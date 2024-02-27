Müzikseverleri yakından ilgilendiriyor! "Nubia Music" tanıtıldı

Nubia, Mobile World Congress 2024'te müziğe odaklanan akıllı telefonu Nubia Music'i duyurdu. Bu akıllı telefonda özel bir hoparlör ve iki kulaklık girişi bulunuyor. Peki, Nubia Music'in özellikleri neler? Nubia Music fiyatı ne kadar? İşte, detaylar...

Akıllı telefon teknolojisi giderek geliştikçe, farklı nişlerde ürünler de piyasaya sürülmeye başlandı. Nubia, bu trendden farklı olarak müziğe odaklanan bir akıllı telefon geliştirdi. Hem çift kulaklık girişi sunması hem de yapay zeka destekli yüksek ses çıkışı ile dikkat çeken telefonun tasarımı, eski müzikçalarlardan ilham alıyor.

NUBİA MUSİC ÖZELLİKLERİ NELER?

Telefonun öne çıkan müzik teknolojilerinden biri, "müzik nefesi" adı verilen görsel deneyim sunması. Ancak asıl dikkat çeken nokta, telefonun müzik için özel olarak geliştirilmiş yapay zekâsı.

Nubia Music özellikleri şu şekilde:

İşlemci: UNISOC

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Ekran: 6.6 inç FHD+ 90Hz LCD

Arka Kamera: 50 MP çift kamera

Batarya: 5000 mAh

Ses Çıkışları: DTS: X Ultra, çift kulaklık girişi

Yapay zeka, ses algoritmalarını güçlendirerek %600 daha yüksek ses çıkışı sağlıyor. Ayrıca, sadece sesi yükseltmekle kalmayıp, örneğin bassları ve diğer sesleri de optimize ediyor. Bu sayede Nubia Music ile kalabalık ortamlarda bile keyifli müzik deneyimi yaşanabiliyor.

Telefonun 5000mAh'lik bataryası, uzun süreli kullanımı destekliyor ve sık sık şarj etme ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Genel olarak bakıldığında, Nubia Music müziği her zaman yanında taşımak isteyenler için çekici bir alternatif sunuyor.

Cihazın fiyatının 129 dolar olması bekleniyor.