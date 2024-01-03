NASA 2024'te ilk kez "Güneş'e dokunacak"!

NASA'nın Parker Güneş Sondası, 2024 yılının son günlerinde tarihi bir işe imzasını atarak "Güneş'e dokunmaya hazırlanıyor. 12 Ağustos 2018'de fırlatılan sonda, 24 Aralık 2024'te Güneş'in yakınlarından 195 kilometre hızla geçmesi planlanıyor.

NASA'nın Parker Güneş Sondası, Güneş'e çok yaklaşarak uzay araştırmalarında önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. 12 Ağustos 2018'de fırlatılan bu sondanın, 24 Aralık 2024'te Güneş'in yakınından 195 km/s hızla geçmesi planlanıyor. NASA, bu görevi "Güneş'e dokunmak" olarak adlandırıyor ve "bir yıldızın atmosferinin ilk örneklemesini" elde etmeyi amaçlıyor.

Güneş'in yanından hızla geçilecek

Projenin bilim insanlarından Nour Raouafi, bu görevin tüm insanlık için olağanüstü bir başarı olacağını belirtiyor ve bunu 1969'daki Ay'a inişle eşdeğer görüyor. Sondanın Güneş'e daha önce hiç olmadığı kadar yakın bir yörüngede hareket edeceği ve Merkür'ün yörüngesine gireceği ifade ediliyor.

Parker Güneş Sondası, güneş rüzgarının kaynağı ve nasıl geliştiği hakkında daha fazla bilgi edinmek üzere ölçümler ve görüntüler topluyor. Ayrıca, Dünya'daki yaşamı ve teknolojiyi etkileyen uzay ortamındaki değişiklikleri tahmin etmeye yönelik önemli bilgiler sağlıyor.

Sonda, yolculuğu sırasında aşırı ısı ve radyasyonla karşılaşacak ve Güneş'e şimdiye kadar hiçbir uzay aracının olmadığı kadar yaklaşacak. NASA'nın bilim sorumlusu Dr. Nicky Fox, görev sırasında neler bulacaklarını bilmediklerini belirterek, "ısınmayla bağlantılı olarak güneş rüzgarında dalgalar arayacaklarını" ifade etti. Bu görev, Güneş'in dinamiği ve uzay hava durumu hakkında kritik bilgiler sağlamak amacıyla tasarlandı.