NASA, Ay'da yeni bir adım atacak! Tarım denemesi yapılacak

Ay'ın yeraltı kaynaklarına hakim olma yarışında öncü konumda olan ABD'nin uzay ajansı NASA, Ay'ın yüzeyinde kurulacak seralarda tere, su mercimeği ve lahana yetiştirecek.

Uzay keşifleri ve yeraltı kaynakları üzerindeki hakimiyet yarışının devam ettiği Ay'da, NASA'nın önemli bir adım attığı ortaya çıktı. ABD'nin uzay ajansı NASA, Ay'da kurulacak seralarda tere, su mercimeği ve lahana yetiştirecek.

Ay'da tarım denemeleri yapılacak

Ay keşif çalışmalarında ABD'nin öncü rol oynadığı biliniyor. NASA, Artemis 3 görevi kapsamında Ay'a astronot göndermeyi planlıyor ve bu görevde Ay üzerinde tarım deneyleri yapılacak. Minik seralarda yetiştirilecek olan bitkiler arasında tere, su mercimeği ve brassica bulunacak.

NASA'nın bu adımı, Ay'da uzun vadeli varlık ve yaşam alanı kurma hedefine yönelik önemli bir ilerleme olarak değerlendiriliyor. Ay'daki tarım çalışmaları, insanlı uzay seyahatlerinin ve uzayda yaşamın geleceğine dair umut vaat eden bir adım olarak görülüyor.