NASA, Ay'da yeni bir adım atacak! Tarım denemesi yapılacak

NASA, Ay'da yeni bir adım atacak! Tarım denemesi yapılacak
Ay'ın yeraltı kaynaklarına hakim olma yarışında öncü konumda olan ABD'nin uzay ajansı NASA, Ay'ın yüzeyinde kurulacak seralarda tere, su mercimeği ve lahana yetiştirecek.

Uzay keşifleri ve yeraltı kaynakları üzerindeki hakimiyet yarışının devam ettiği Ay'da, NASA'nın önemli bir adım attığı ortaya çıktı. ABD'nin uzay ajansı NASA, Ay'da kurulacak seralarda tere, su mercimeği ve lahana yetiştirecek.

Ay'da tarım denemeleri yapılacak

Ay keşif çalışmalarında ABD'nin öncü rol oynadığı biliniyor. NASA, Artemis 3 görevi kapsamında Ay'a astronot göndermeyi planlıyor ve bu görevde Ay üzerinde tarım deneyleri yapılacak. Minik seralarda yetiştirilecek olan bitkiler arasında tere, su mercimeği ve brassica bulunacak.

NASA'nın bu adımı, Ay'da uzun vadeli varlık ve yaşam alanı kurma hedefine yönelik önemli bir ilerleme olarak değerlendiriliyor. Ay'daki tarım çalışmaları, insanlı uzay seyahatlerinin ve uzayda yaşamın geleceğine dair umut vaat eden bir adım olarak görülüyor.

Son Haberler
Türkiye'de 2024 Ocak ayı en çok satılan SUV'lar
Türkiye'de 2024 Ocak ayı en çok satılan SUV'lar
WhatsApp'a Favori Kişiler özelliği geliyor!
WhatsApp'a Favori Kişiler özelliği geliyor!
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek