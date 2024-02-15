NASA, Güneş'te yaşanan patlamanın fotoğrafını yakaladı

Güneş Döngüsü 25 yoğunlaşmaya devam ederken güneş patlamaları da artıyor. İşte bu patlamalardan birine ait olan korkutucu bir kare, NASA tarafından paylaşıldı.

Güneş Döngüsü 25 devam ederken, güneşin yüzeyindeki patlamaların sayısının artması bekleniyor. NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi tarafından kaydedilen en son X3.3 güneş patlaması, etkileyici bir görüntüyle yakalandı.

NASA'NIN EN YENİ GÖRÜNTÜSÜ

Bu güçlü enerji patlamaları, gezegenimizde hem muhteşem bir güzellik hem de yıkım yaratabilir. Bu patlamalar, sadece aurora borealis'i (Kuzey Işıkları) beslemekle kalmaz, aynı zamanda navigasyon sistemlerini ve radyo sinyallerini de etkileyebilir.

NASA'nın en yeni görüntüsü, Güneş Dinamikleri Gözlemevi'nin yıllar içinde kaydettiği bir dizi güneş patlamasından sadece bir tanesidir. Bir X sınıfı patlama olan bu olay, Güneş'ten gelen en güçlü patlamalardan biri olarak kabul edilir.

Patlamanın tehlikesi artık geçmiş olsa da, NASA ve NOAA, X sınıfı patlamanın orta derecede güneş radyasyonu fırtınalarına neden olabileceğini belirtiyor. Bu fırtınalar genellikle kuzey ışıklarının sıradışı bir şekilde güneye doğru genişlemesine ve radyo kesintilerine yol açabilir.

Güneşin hareketliliği artarken, bu tür olayların sıklığının artması bekleniyor. NASA gökbilimcileri, aynı zamanda Güneş'in yüzeyinde görülen güneş lekelerini de izlemeye devam ediyor. Bu lekeler genellikle büyük güneş patlamalarının öncüsüdür, bu nedenle izlenmeleri, patlama olaylarının tahmin edilmesine ve önlem alınmasına yardımcı olabilir.