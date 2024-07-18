NASA ve Missy Elliott, Venüs'e yeni bir ritim kazandırdı

NASA ve Missy Elliott, Venüs'e yeni bir ritim kazandırdı
NASA, Missy Elliott'ın bir şarkısını Venüs'e gönderdi.

NASA ve ünlü hip-hop sanatçısı Missy Elliott, Venüs gezegenine ilham verici bir mesaj ve şarkılarından birini göndermek için güçlerini birleştirdi. Bu iş birliği sayesinde, Venüs'ün bulutları Missy Elliott’ın efsanevi parçası "The Rain (Supa Dupa Fly)" ile yankılandı.

"Onur duyuyorum"

NASA'nın Deep Space Network'ü (DSN - Derin Uzay Ağı) aracılığıyla iletilen bu şarkı, uzaya gönderilen ilk hip-hop şarkısı oldu. Ayrıca, DSN'nin 2008'de Beatles'ın "Across The Universe" şarkısını iletmesinin ardından uzaya gönderilen ikinci şarkı olarak kayıtlara geçti.

Missy Elliott, bu tarihi olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "The Rain (Supa Dupa Fly)" şarkısının uzaya gönderilen ilk hip-hop şarkısı olmasına hala inanamadığını belirtti. Elliott, "Venüs'ü seçtim çünkü gücü, güzelliği ve güçlenmeyi simgeliyor. Sanatımı ve mesajımı evrenle paylaşma fırsatına sahip olmaktan onur duyuyorum" dedi.

Deep Space Network ile iletim

İletim, DSN'nin Goldstone Derin Uzay İletişim Kompleksi'ndeki Derin Uzay İstasyonu 13 tarafından gerçekleştirildi. İlginç bir tesadüf olarak, bu anten de Venüs adıyla biliniyor. Mesaj ışık hızıyla gönderildi ve Dünya ile Venüs arasındaki 254 milyon kilometreyi aşarak 14 dakikada hedefine ulaştı.

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