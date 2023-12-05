Neler oluyor? PlayStation hesapları bir bir kapanıyor!

Bazı PlayStation oyuncuları, PS4 ve PS5 cihazlarındaki hesaplarına girmeye çalışsa da hesaplarının kalıcı olarak askıya alındığı sorunuyla karşı karşıya kaldı.

Pazar günü, PlayStation keyfini yaşamak isteyen birçok oyunsever, ekrandaki metinlere şaşkınlıkla baktı. Oyuncular, ekranlarında beliren "Bu hesap, PlayStation Network Hizmet Koşulları ve Kullanıcı Anlaşması'na uyulmadığı gerekçesiyle PlayStation Network'ten kalıcı olarak askıya alındı." ifadesiyle karşılaştı. Bu durumu yaşayan kullanıcılar, Reddit, Instagram, Facebook gibi sosyal medya platformlarına başvurarak durumu paylaştı.

PlayStation hesapları kapanıyor

Hesabı askıya alınan birçok kişinin rahatsız olduğunu tahmin etmek zor değil. Bu kullanıcılar, artık erişim şansı olmayan PlayStation oyunları için önemli miktarlarda ödeme yapmış durumda.

Henüz yasaklamaların nedeni bilinmiyor ve Sony konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmış değil. Firmanın destek sayfasındaki "önemli notlar" bölümünde de konuyla ilgili bir bilgi bulunmuyor. Ayrıca PlayStation veya Ask PlayStation olarak bilinen X hesaplarından da herhangi bir bilgi gelmedi.

Sony'nin bu konuda herhangi bir açıklama yapmamış olması, sorunun ne kadar büyük olduğunu ve hesapların neden askıya alındığını belirlemeyi güçleştiriyor. Bu tür yaptırımların genellikle oyun firmalarının son çare olarak uygulandığı biliniyor, yani önceden bir uyarı almadan hesabın askıya alınması pek olası değil. Şu an için sorunun çözülmeye başlandığını söylemek mümkün, bazı X ve Reddit kullanıcıları hesaplarına yeniden erişebildiklerini bildiriyor. Sony, konuyla ilgili bir açıklama yaptığında sizlerle paylaşacağız.