Netflix 2023'ün son çeyreğinde de yine rağbet görüyor

Netflix, 2023'ün 4. çeyreğinde büyümeye devam ederek abone sayısını önemli oranda yükseliş kaydetti. İşte detaylar...

Netflix, 2023'ün dördüncü çeyreğinde dünya çapında 13,12 milyon yeni abone kazanarak toplam izleyici sayısını 260,8 milyona yükselttiğini açıkladı. Aynı dönemde şirketin çeyrek geliri, bir önceki yılın aynı dönemine göre artarak 8,833 milyar dolara ulaştı. Net gelir ise önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla 938 milyon dolar olarak kaydedildi.

Netflix'in büyümesi durdurak bilmiyor

Şirketin dikkat çeken bir diğer açıklaması ise reklamlı abonelik planlarında yüzde 70'lik bir büyüme yaşandığıydı. Ancak, Netflix, 2024'te reklamsız temel planlarını Kanada ve İngiltere'den başlayarak birçok ülkede kaldırmaya başlayacağını duyurdu.

En önemli açıklamalardan biri ise Netflix'in 2024'te fiyatları artırabileceğine dair oldu. Yapılan açıklamada, "Netflix'e yaptığımız yatırımlar ve sunduğumuz hizmetler geliştikçe, bu gelişmeleri karşılamak için zaman zaman üyelerimizden biraz daha fazla ödeme yapmalarını isteyeceğiz" denildi.

Netflix, oyun işine de vurgu yaptı. Grand Theft Auto'nun mobil üçlemesini abonelere sunarak büyük bir adım atan şirket, oyun alanında ilgi çekmeye devam ettiğini belirtti. Bazı abonelerin sadece bu oyunları oynamak için Netflix'e abone olduğu ifade edildi.