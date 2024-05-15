Netflix açıkladı! İşte Türkiye'deki en hızlı internet sağlayıcıları

Nisan 2024'te Netflix'in duyurduğu İSS Hız Endeksi'ne göre, 34 ülke ve bölge, ortalama 3 Mbps hız ile en üst seviyede performans sergiliyor. Peki, Türkiye'nin durumu nasıl? Türkiye'de en hızlı internet servis sağlayıcıları hangileri? İşte detaylar...

Netflix, dünya genelindeki İnternet Servis Sağlayıcılarının (İSS) hızlarını değerlendirdiği ve aylık olarak güncellediği İnternet Hızı Endeksi'nin Nisan ayı sürümünü açıkladı.

Türkiye'nin en hızlı internet servis sağlayıcıları

Yayın devi, Nisan 2024'te 34 ülkenin ortalama olarak en yüksek performans düzeyinde olduğunu belirtti ve bu ülkelerin ortalama hızlarının 3 Mbps olduğunu açıkladı. Ancak, şirket, İSS'lerin yaklaşık %92'sinin geçen ay ile aynı hız seviyesinde kaldığını ifade etti.

Belirli ülkelerdeki hız değişikliklerine dikkat çeken Netflix, Kuveyt'teki BOnline ve Zajil Telecom'un ortalama hızlarının 2,2 Mbps'den 2,4 Mbps'ye yükseldiğini belirtti. Aynı şekilde, Paraguay'daki Copaco ve Honduras'taki Reytel'in hızları da 2,0 Mbps'den 2,2 Mbps'ye yükseldi. Ancak, Pakistan'daki Wancom'un hızı 2,4 Mbps'den 2,6 Mbps'ye düştü.

Diğer yandan, bazı ülkelerde hızlarda düşüş yaşandı. Güney Afrika ve Vietnam'da hızlar 2,8 Mbps'den 2,6 Mbps'ye gerilerken, Arjantin ve Uruguay'da hızlar sırasıyla 3,0 Mbps'den 2,8 Mbps'ye düştü.

Netflix, İSS Hız Endeksi'nin sadece belirli bir İSS'deki Netflix performansını ölçtüğünü ve ağ üzerindeki diğer hizmetlerin genel performansını yansıtmadığını belirtti. Şirket, son kullanıcılar için 720p HD yayın için minimum 3 Mbps, 1080p FHD yayın için 5 Mbps ve 4K UHD yayın için 15 Mbps indirme hızı önerdiğini de vurguladı.

Türkiye'deki İSS'lerin hızlarına ilişkin verilere göre ise;

Netflix, son zamanlarda toplamda yaklaşık 270 milyon aboneye ulaştığını ve 2024'ün ilk çeyreğinde yaklaşık 9 milyon yeni abone kazandığını duyurdu. Ancak, Bank of America'nın bir notuna göre, indirmelerde %6 ve aylık aktif kullanıcılarında %8'lik bir düşüş yaşandığı belirtildi.