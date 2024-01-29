Netflix, Apple Vision Pro için uygulama geliştirmeme sebebini açıkladı

Netflix, geçtiğimiz haftalarda Apple Vision Pro için uygulama geliştirmeyeceğini açıkladı. Peki bunun sebebi ne? Şirket, sebebini açıkladı.

Apple'ın karma gerçeklik başlığı Vision Pro için Netflix'in özel bir uygulama geliştirmemesi, Vision Pro'nun pazar açısından henüz yeterince büyük olmaması ve Netflix abonelerini etkilemeyeceği düşüncesiyle ilgili. Netflix'in eş CEO'su Greg Peters, bu kararı kullanıcılar için gerçek fayda sağlayacak yerlere yatırım yapmak istemeleriyle açıkladı. Yani Netflix, Vision Pro için bir uygulama yapmayı tamamen reddetmiyor, ancak cihazın kullanımının daha geniş bir kitleye ulaşması gerektiğini düşünüyor.

Netflix, neden Apple Vision Pro için uygulama geliştirmeme sebebini açıkladı

Ancak Ming-Chi Kuo'nun açıklamalarına göre, Apple Vision Pro'nun ön siparişleri 160.000 ila 180.000 arasında gerçekleşmiş durumda ve talebin ilerleyen zamanlarda azalması bekleniyor. Bu, Netflix için potansiyel bir kayıp olarak görülebilir, çünkü Netflix dünya çapında 260 milyon aboneye sahip. Ayrıca, Netflix'in Vision Pro'ya temkinli yaklaşımı, Apple ile geçmişten gelen bazı gerilimlerin bir yansıması olarak da görülebilir. Örneğin, Netflix, Apple'ın gelirden pay almasını engellemek için uzun yıllardır Apple TV üzerinden uygulamaya kaydolmaya izin vermemekte.

Netflix'in yanı sıra, YouTube ve Spotify gibi diğer büyük platformlar da özel bir Vision Pro uygulaması geliştirmeyeceklerini açıkladılar. Ancak kullanıcılar, bu platformlara web tarayıcıları üzerinden erişebilecekler. Bu durum, Vision Pro'nun henüz büyük bir pazar oluşturmadığını ve büyük platformların bu alana yatırım yapmak için beklemeyi tercih ettiklerini gösteriyor.