Netflix, gelir artırmak için şimdi de gözünü oyunlara dikti

Netflix, gelir artırmak için şimdi de gözünü oyunlara dikti
Netflix, oyunlarından gelir elde ederek daha fazla para kazanmayı hedefliyor. Oyunlarda artık uygulama içi satın alımları başlayacak. Böylece oyunlardan gelir de elde edilebilecek.

Netflix, son 12 ay içinde oyun kütüphanesini önemli ölçüde genişletmiş ve bazı bağımsız oyunlar ile klasik AAA oyunları platformuna eklemişti. Şirket, bu oyunlardan çeşitli yöntemlerle gelir elde etme stratejilerini değerlendiriyor. Wall Street Journal'ın bildirdiğine göre, Netflix yöneticileri kullanıcıları geri çekmek ve platforma dönmelerini sağlamak amacıyla farklı seçenekleri değerlendiriyorlar.

Netflix oyun cephesinde gelir elde etmeyi hedefliyor

Şirket, oyunlardaki uygulama içi satın alımlar ve premium oyunlar için ücret talep etme gibi farklı gelir modellerini düşünüyor. Bu, Netflix'in uzun süre reklamlardan kaçındığı bir politika değişikliği anlamına geliyor. Netflix, reklam destekli bir plana geçmiş ve parola paylaşımına kısıtlamalar getirmişti.

Netflix'in mobil oyunlarından gelir elde etme hedefi, kullanıcılarına daha fazla içerik sunma ve abone sayısını artırma stratejisinin bir parçası olarak ortaya çıkıyor. Netflix, oyun dünyasında daha fazla varlık oluşturmayı planlıyor ve bu çabalar, platformun genişleyen rekabet ortamında rekabet avantajı sağlamaya yönelik. Netflix'in, kendi popüler oyunlarını yaratma hedefiyle, gelirin önemli bir kısmını oluşturabilecek bir oyun portföyü oluşturması amaçlanıyor.

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