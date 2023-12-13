Netflix neredeyse tüm yayınların izlenme saatlerini açıkladı

Netflix neredeyse tüm yayınların izlenme saatlerini açıkladı
Netflix, yeni bir karar alarak 6 ayda bir "Ne İzledik" raporlarını açıklayacak. Bu raporla birlikte Netflix, tüm yayınların izlenme saatlerini açıkladı.

Netflix, izlenme rakamları ve popülerlikle ilgili şeffaflık konusundaki eleştirilere yanıt olarak, Salı günü "Ne İzledik" raporunu yayınlayarak neredeyse tüm dizilerini ve filmlerini 6 aylık izlenme saatlerine göre sıraladı. CEO Ted Sarandos, gazetecilerle yaptığı görüşmede, şeffaflık eksikliğinin güvensizliklere neden olduğunu kabul ederken, bu yeni uygulamanın daha iyi bir ortam yaratmayı amaçladığını belirtti.

6 ayda bir rapor yayınlanacak

Sarandos, Netflix'in izleyici verilerini gizli tutarak potansiyel rakiplere avantaj sağladığını söyledi, ancak şirketin artık her 6 ayda bir güncellenmiş raporlar yayınlayacağını duyurdu. Bu hamle, Netflix'in izlenmelerle ilgili daha fazla şeffaflık sağlama çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Şirketin açıklamasına göre, "Ne İzledik" raporu, izlenme saati, bir programın dünya çapında yayınlanıp yayınlanmadığı ve programın yayınlanma tarihi olmak üzere üç bölüm içeriyor. Ayrıca, Netflix'in 2021'de başlattığı haftalık Top 10 ve En Popüler listelerinden daha kapsamlı bilgiler sunmayı amaçlıyor.

Rapora göre, aksiyon gerilim dizisi "The Night Agent"ın birinci sezonu, 812 milyon izleme saatiyle Ocak-Haziran 2023 arasında Netflix'in en çok izlenen dizisi oldu. Jennifer Lopez'in başrolünü oynadığı "The Mother" ise söz konusu 6 aylık süreçte yayın hizmetinin en çok izlenen filmi oldu.

Netflix, bu adımın izleyicilere daha fazla içerik hakkında bilgi sağlamayı ve şeffaflık konusundaki eleştirilere cevap vererek güven inşa etmeyi amaçladığını belirtti.

İlk 30'daki yapımlar şöyle:

TitleDünya çapında yayınlandı mı?Yayın Tarihiİzlenme Saati
The Night Agent: Season 1Yes2023-03-23812,100,000
Ginny & Georgia: Season 2Yes2023-01-05665,100,000
The Glory: Season 1 // 더 글로리: 시즌 1Yes2022-12-30622,800,000
Wednesday: Season 1Yes2022-11-23507,700,000
Queen Charlotte: A Bridgerton StoryYes2023-05-04503,000,000
You: Season 4Yes2023-02-09440,600,000
La Reina del Sur: Season 3No2022-12-30429,600,000
Outer Banks: Season 3Yes2023-02-23402,500,000
Ginny & Georgia: Season 1Yes2021-02-24302,100,000
FUBAR: Season 1Yes2023-05-25266,200,000
Manifest: Season 4Yes2022-11-04262,600,000
Kaleidoscope: Limited SeriesYes2023-01-01252,500,000
Firefly Lane: Season 2Yes2022-12-02251,500,000
The MotherYes2023-05-12249,900,000
Physical: 100: Season 1 // 피지컬: 100: 시즌 1Yes2023-01-24235,000,000
Crash Course in Romance: Limited Series // 일타 스캔들: 리미티드 시리즈Yes2023-01-14234,800,000
Love Is Blind: Season 4Yes2023-03-24229,700,000
BEEF: Season 1Yes2023-04-06221,100,000
The Diplomat: Season 1Yes2023-04-20214,100,000
Luther: The Fallen SunYes2023-03-10209,700,000
Fake Profile: Season 1 // Perfil falso: Temporada 1No2023-05-31206,500,000
Vikings: Valhalla: Season 2Yes2023-01-12205,500,000
Extraction 2Yes2023-06-16201,800,000
XO, Kitty: Season 1Yes2023-05-18200,700,000

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