Netflix neredeyse tüm yayınların izlenme saatlerini açıkladı

Netflix, yeni bir karar alarak 6 ayda bir "Ne İzledik" raporlarını açıklayacak. Bu raporla birlikte Netflix, tüm yayınların izlenme saatlerini açıkladı.

Netflix, izlenme rakamları ve popülerlikle ilgili şeffaflık konusundaki eleştirilere yanıt olarak, Salı günü "Ne İzledik" raporunu yayınlayarak neredeyse tüm dizilerini ve filmlerini 6 aylık izlenme saatlerine göre sıraladı. CEO Ted Sarandos, gazetecilerle yaptığı görüşmede, şeffaflık eksikliğinin güvensizliklere neden olduğunu kabul ederken, bu yeni uygulamanın daha iyi bir ortam yaratmayı amaçladığını belirtti.

6 ayda bir rapor yayınlanacak

Sarandos, Netflix'in izleyici verilerini gizli tutarak potansiyel rakiplere avantaj sağladığını söyledi, ancak şirketin artık her 6 ayda bir güncellenmiş raporlar yayınlayacağını duyurdu. Bu hamle, Netflix'in izlenmelerle ilgili daha fazla şeffaflık sağlama çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Şirketin açıklamasına göre, "Ne İzledik" raporu, izlenme saati, bir programın dünya çapında yayınlanıp yayınlanmadığı ve programın yayınlanma tarihi olmak üzere üç bölüm içeriyor. Ayrıca, Netflix'in 2021'de başlattığı haftalık Top 10 ve En Popüler listelerinden daha kapsamlı bilgiler sunmayı amaçlıyor.

Rapora göre, aksiyon gerilim dizisi "The Night Agent"ın birinci sezonu, 812 milyon izleme saatiyle Ocak-Haziran 2023 arasında Netflix'in en çok izlenen dizisi oldu. Jennifer Lopez'in başrolünü oynadığı "The Mother" ise söz konusu 6 aylık süreçte yayın hizmetinin en çok izlenen filmi oldu.

Netflix, bu adımın izleyicilere daha fazla içerik hakkında bilgi sağlamayı ve şeffaflık konusundaki eleştirilere cevap vererek güven inşa etmeyi amaçladığını belirtti.

İlk 30'daki yapımlar şöyle: