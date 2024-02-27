Netflix, sektör için nitelikli uzman yetiştirecek

Netflix ve Ankara Bilim Üniversitesi, Anima Okul iş birliği ile 14 haftalık "Netflix ile Görsel Efekt (VFX) Dünyasına Giriş" programını başlatacak.

Netflix ile Ankara Bilim Üniversitesi, kreatif sektöre katkı sağlamak amacıyla 28 Şubat - 5 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olan 14 haftalık bir eğitim programı başlatıyor. Bu işbirliği kapsamında, animasyon ve görsel efekt alanında uzmanlaşmış eğitim kurumlarından Anima Okul da projede yer alacak, böylece sektör için nitelikli uzmanlar yetiştirilmesi hedefleniyor.

15 ÖĞRENCİ KATILACAK

Eğitim programına, Ankara Bilim Üniversitesi akademik kadrosunun yönlendirdiği 15 öğrenci katılacak. Programın temel modülleri arasında "Modelling", "Texture", "Render-Lighting" ve "VFX compositing" gibi alanlara odaklanan dersler yer alacak. Katılımcılar bu modülleri başarıyla tamamlayarak sektöre adım atma fırsatı elde edecekler.

Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir, Netflix ile gerçekleştirilen bu işbirliğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, üniversitenin kreatif ve profesyonel kazanımların önemini vurguladı. Rektör Demir, bu programın sadece mesleki becerilerin geliştirilmesine değil, aynı zamanda zihinsel ve kuramsal açılımlara da öncülük ettiğini belirtti.

Netflix Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Kamu İlişkileri Direktörü Pelin Mavili ise genç yetenekleri keşfetmeye ve onlara gereken becerileri kazandırmaya verdikleri önemi vurgulayarak, Ankara Bilim Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirdikleri programın sektöre önemli katkılar sağlayacağına inandıklarını belirtti.