Netflix ücretsiz abonelik planı üzerinde çalışıyor

Netflix, şimdiye kadarki en radikal abonelik değişikliğini hayata geçirmeyi planlıyor. Dijital yayın devi, reklamlarla desteklenen tamamen ücretsiz bir plan sunmayı düşünüyor.

Netflix, daha önce Kenya'da ücretsiz planı test etmişti ancak bu deneme geçen yıl sona erdi. Şirket, şimdi ise bu stratejiyi çok daha büyük pazarlarda, örneğin Asya ve Avrupa'da uygulamayı planlıyor.

Ücretsiz planın Almanya ve Japonya gibi ülkelerde sunulması düşünülüyor. Ancak, Netflix'in ana pazarı olan Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle bir planın uygulanması şimdilik söz konusu değil.

Ücretsiz Netflix aboneliği yakın zamanda mümkün değil

Bloomberg'in haberine göre, tamamen ücretsiz Netflix aboneliği şu anda yalnızca şirket içinde tartışılıyor ve yakın zamanda hayata geçmesi beklenmiyor. Bu planın, özellikle düşük gelirli tüketicilerin mevcut fiyatlarla hizmete erişemediği ülkelerde Netflix'in büyüme ivmesini sürdürmesine yardımcı olacağı düşünülüyor.

Netflix'in reklamlı abonelik planları, şu anda Türkiye'de bulunmuyor. Yurt dışında ise standart ve premium aboneliklere ek olarak çeşitli kısıtlamalarla birlikte reklamlı abonelik seçenekleri sunuluyor.

Türkiye'deki kullanıcılar için Netflix fiyatları oldukça yüksek. Temel planın fiyatı 120 TL olup, bu plan yalnızca 720p kalitesinde izleme imkanı tanıyor, bu da yıllar öncesinin görüntü kalitesi olarak kabul ediliyor.