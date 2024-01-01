Netflix'te bu yıl keyifler yerinde! Kazançlar arttı

Financial Times, 2023 yılının kazananlarını açıkladı. Netflix, 9 milyonu aşkın yeni abone ile ilk sıralarda yer alıyor.

2023 yılı, dijital içerik platformları arasındaki rekabetin yoğunlaştığı bir dönem olarak geçti. Bu alanda faaliyet gösteren dev şirketler, çeşitli stratejileri devreye sokarak pazar paylarını koruma mücadelesi verdi. Financial Times tarafından açıklanan 2023 yılının kazanan ve kaybedenleri raporuna göre, en büyük kazanan Netflix oldu.

Netflix, kazancını korumayı başardı

Netflix, abone kayıplarına rağmen kârını koruma başarısı gösterdi. Son kazanç raporları, dokuz milyondan fazla yeni abone kazanılarak analist tahminlerinin aşıldığını ortaya koydu. Bu, pandemi öncesi döneme kıyasla en iyi büyümeyi temsil ediyor. Ayrıca, Netflix'in gerçekleştirdiği fiyat artışlarının, abone artışındaki olumlu etkileri gözlemlendi.

Diğer bir büyük oyuncu olan Disney+, ise 2023 yılında tam tamına 1,6 milyar dolar zarar açıkladı. Bu finansal tablo, sekiz milyon yeni aboneye rağmen zorlu bir yıl geçirdiğini gösteriyor. Ancak, Disney+'ın 2024 yılında kâra geçmesi öngörülüyor. Şirket, aynı zamanda büyük bir yeniden yapılanma sürecine girmiş durumda.

Bu rekabet ortamında, yeni kurulan küçük şirketlerin ayakta kalma mücadelesi devam ediyor. Disney, Comcast ve Paramount'un yayın bölümleri zarar açıklarken, Warner küçük bir kâr elde etti. Financial Times'ın raporuna göre, bazı büyük dijital içerik platformlarının 2023 yılında 5 milyar dolardan fazla zarar açıklayabileceği belirtiliyor. Bu durum, sektördeki rekabetin yüksekliğini ve büyük oyuncuların farklı başarı seviyelerine ulaştığını gösteriyor.