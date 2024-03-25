NFC desteğine sahip telefonlar açıyor! Kapınıza dikkat edin

Son zamanlarda ortaya çıkan bir güvenlik açığı, bazı Android telefonların dünya genelindeki otel odalarının kapılarını açabildiğini gösteriyor. NFC teknolojisine sahip bu telefonlar, özellikle Dormakaba tarafından kullanılan kartlı giriş sistemlerini etkiliyor. Bu durum, yaklaşık olarak 3 milyon otel odasının, Android telefonlarla kolayca açılabileceği anlamına geliyor.

NFC teknolojisini destekleyen bazı Android akıllı telefonların, dünya genelindeki otel odalarının kapılarını açabildiği ortaya çıktı.

3 milyondan fazla otel odasın, NFC özelliğine sahip Android telefonlarla açılabiliyor

Siber güvenlik uzmanları ve beyaz şapkalı bilgisayar korsanları tarafından yapılan bir çalışma, özellikle Dormakaba tarafından piyasaya sürülen kartlı giriş sistemlerini etkilediğini gösterdi. Dormakaba, bugün 161 ülkede 13 binden fazla tesiste tercih edilen bir marka konumunda. Bu da yaklaşık olarak 3 milyondan fazla otel odasının, NFC özelliğine sahip Android telefonlarla açılabileceği anlamına geliyor.

Güvenlik açığı, bir bilgisayar korsanının öncelikle bir oda kartına fiziksel erişim sağlamasıyla başlıyor. Ardından, RFID sistem okuyabilen ve yazabilen bir cihaz kullanarak karttaki bilgileri alıyor ve kopya anahtar kartlar üretiyor. Bu kopya kartlar sayesinde Android telefonlar, otel odalarının kapılarını kolayca açabiliyorlar. Dormakaba ekibi, bu yeni güvenlik açığını öğrenir öğrenmez harekete geçti ve sorunu çözmek için çalışmalara başladı. Ancak bu sürecin tamamlanması ne kadar zaman alacağı henüz bilinmiyor.