Nintendo Switch 2 ne zaman satışa sunulacak?

Nintendo Switch 2 ne zaman satışa sunulacak?
Nintendo Switch'in yeni modelinin beklendiği gibi 2024 yılı sonunda raflarda olmayacağını söyleniyor. Peki, Nintendo Switch 2 ne zaman satışa sunulacak?

Nintendo Switch 2'ye dair heyecan verici söylentiler giderek artıyor. Önceden, konsolun 2024 sonbaharında piyasaya sürüleceği ve Noel dönemine yetişeceği belirtildi. Ancak, konsolun çıkış tarihini 2025'in 1. çeyreğine ertelediği söyleniyor.

METROİD PRİME 4 GİBİ BEKLENEN OYUNLAR İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSAT SUNABİLİR

Geç çıkış tarihi, geliştiricilere lansman oyunlarını tamamlamaları için daha fazla zaman tanıyacak, bu da özellikle Metroid Prime 4 gibi beklenen oyunlar için önemli bir fırsat sunabilir. Metroid Prime 4, 2017'de duyurulmuştu ancak geliştirme süreci 2019'da yeniden başlatıldı ve o zamandan beri herhangi bir güncelleme yapılmadı.

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