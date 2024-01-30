Nissan'ın e-POWER teknolojisi 100 bin satışa ulaşmayı başardı

Avrupa pazarına Nissan tarafından sunulan e-Power teknolojisi 100 binin üzerinden müşteriye erişmeyi başardı.

Nissan'ın e-POWER teknolojisi, tekerleklerin yalnızca elektrik motoru tarafından tahrik edilmesiyle diğer hibrit ve elektrikli araçlardan ayrılıyor. Bu özellik, araçların dinamiklerini benzersiz kılıyor ve sürüş deneyimini tamamen elektrikli, pürüzsüz ve sessiz hale getiriyor.

e-Power teknolojisi 100 bin satışa erişti

Bu teknolojide, benzinli motor sadece bir jeneratör olarak görev yapıyor. Elektrik bataryası yeterli güce sahip olduğunda, tekerlekleri tahrik eden elektrik motoru sadece bataryadan gelen elektrikle çalışarak tamamen elektrikli sürüş sağlıyor.

Daha fazla güç gerektiğinde, jeneratör elektrik motoruna güç sağlamak ve bataryayı şarj etmek için elektrik üretiyor. Ayrıca, araç hareketinden elde edilen enerji de sürekli olarak bataryaya geri gönderiliyor, bu da güç rejenerasyonunun mümkün olan her an gerçekleştiği anlamına geliyor.

Nissan'ın e-POWER teknolojisi, müşteri geri bildirimlerine dayanarak, 100.000 adetlik satış adedine ulaşmış olmanın yanı sıra, markanın cesur ve yenilikçi ruhunu yansıtan bir kanıt olarak görülüyor. Bu teknoloji, elektrikli araçların yaygınlaşması ve daha sürdürülebilir bir ulaşım geleceği için önemli bir adım olarak değerlendirilebilir.