Not Defteri'ne de yapay zeka geliyor!

Not Defteri'ne de yapay zeka geliyor!
Windows, yapay zeka konusunda atılım üstüne atılım yaparken, sıra basit ve bir numarası olmayan Not Defteri'ne geldi. Basit notlar almak üzere kullandığımız Not Defteri de yapay zekadan nasibini alacak.

Yapay zeka sezonun modası ve neredeyse her ürün ve hizmet, gerçekten ihtiyaç duymasalar bile bir yapay zeka yükseltmesi alıyor. Sızıntılar, Microsoft'un kullanıcılara metin yazımında yardımcı olmak için "Cowriter" adlı yeni bir özellik ekleyebileceğini gösterdiğinden, AI yükseltmesi alan en son ürün Notepad gibi görünüyor.

Windows meraklısı PhantomOcean3, Notepad v11.2312.17.0'da yeni Cowriter özelliğini tespit etti.

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Yukarıdaki ekran görüntüsünde yeni Cowriter menüsünü görebilirsiniz. Not Defteri Cowriter'da bulunan seçenekler arasında Yeniden Yazma işlevi, yazılı materyalin tonunu ve biçimini değiştirme seçenekleri ve yazılı metni daha uzun veya daha kısa hale getirme seçenekleri yer alıyor. Simge mevcut kredileri gösterir ve dizeler kullanıcıların periyodik olarak yenilenen sınırlı kullanımlara sahip olabileceğini gösterir.

Microsoft yapay zeka üzerine büyük bahisler oynuyor, bu nedenle Not Defteri'nin beklenen yapay zeka entegrasyonu tam bir sürpriz değil. Şirketin ChatGPT'nin arkasındaki şirket olan OpenAI'ye 10 milyar dolarlık bir yatırımı var. Windows 11'e entegre edilen Microsoft Copilot ve hatta Office uygulama paketine entegre edilen Microsoft 365 Copilot gibi özelliklerle yapay zeka konusunda adeta bir yükseliş başladı.

Henüz şirket kesin olarak özelliği getirmeyi onaylamadı ancak ilerleyen süreçte onaydan geçmesi ve Not Defteri'ne bu özelliğin gelmesi bekleniyor.

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