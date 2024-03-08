Nothing Phone 2a tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Londra merkezli Nothing’in tüm dünyada merakla beklenen yeni telefonu Nothing Phone (2a)'yı Türkiye’de satışa sundu.

Londra merkezli teknoloji şirketi Nothing, Türkiye pazarına giriş yaparak Evofone garantisiyle Phone (2a) modelini tanıttı.

NOTHİNG PHONE 2A FİYATI VE ÖZELLİKLERİ NELER?

İstanbul'da düzenlenen lansmanda, Evofone Markalar Grubu Direktörü İrfan Öztürk, Nothing'in ürün tasarım anlayışının sıradışı bir farklılık yarattığını ve Phone (2a)'nin bu felsefenin son ürünü olduğunu belirtti. Öztürk, cihazın tüketicilerin ilgisini çekeceğine inandığını ve Milk ve Siyah renk seçenekleriyle 19.999 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacağını açıkladı.

Phone (2a)'nın tasarımında dikkat çeken bir detay, kameraların NFC bobininin içine yerleştirilerek oluşturulan "Gözler" adını verilen bölüm oldu. Arka yüzünde ise üçlü Glyph Arayüzü ışıklandırması bulunan cihaz, 26 bağımsız ve kontrol edilebilir bölgeye sahip.

MediaTek ile işbirliği yapılarak geliştirilen Dimensity 7200 Pro işlemcisiyle güçlendirilen Phone (2a), iddialara göre tek bir şarjla iki güne kadar kullanım imkanı sunuyor. Ayrıca işlemci, RAM Booster teknolojisiyle 20 GB'a kadar genişleyen RAM ile birleştirilmiş durumda.

Phone (2a)'nın bataryası, 1.000 şarj döngüsünden sonra bile %90'ın üzerinde bir kapasite koruyabiliyor ve böylece 3 yıldan fazla günlük şarj süresi sunuyor.

Nothing OS 2.5 işletim sistemiyle gelen cihaz, verimlilik ve en son Android optimizasyon özelliklerine odaklanıyor.

6,7 inçlik esnek AMOLED ekranıyla dikkat çeken Phone (2a), 1.07 milyar renk sunabiliyor ve 1.300 nit'e kadar parlaklık sağlayabiliyor. Ekranın yenileme hızı 120 Hz iken, PWM karartma teknolojisi 2160 Hz'e kadar destekliyor.

Phone (2a)'nın 50 MP arka kamerası, çeşitli özellikler sunarken, 32 MP çözünürlüğe sahip ön kamerası da yüksek kaliteli selfie ve video çekimleri için ideal görünüyor.

Nothing Phone (2a), Evofone garantisiyle Türkiye'de 12 Mart Salı günü satışa sunulacak. 8+128 GB modeli 19.999 TL, 12+256 GB modeli ise 21.999 TL'den başlayacak.