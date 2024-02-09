Nükleer füzyonla enerji üretim rekoru kırıldı!

Avrupa'daki nükleer füzyon laboratuvarı JET, kendi enerji rekorunu kırdı.

İngiltere'nin liderliğindeki ve bazı Avrupa ülkelerinin de katılımıyla 1983 yılında faaliyete geçen nükleer füzyon tesisi JET, önemli bir rekora imza attı. Aralık 2023'te gerçekleştirdiği son çalışmada, 69 megajoule'ün üzerinde enerji ürettiği duyuruldu. Bu başarı, insanlığın sınırsız nükleer enerjiye bir adım daha yaklaştığını gösteriyor.

NÜKLEER FÜZYON İLE ENERJİ ÜRETİM REKORU KIRILDI

Nükleer füzyon, bir atom çekirdeğinin başka bir atom çekirdeği ile birleşmesi sonucunda yeni bir element oluşturması prensibine dayanır. Bu reaksiyonlar büyük miktarda enerji açığa çıkarır ve JET'in yaptığı da tam olarak budur. Bu tür reaksiyonların çevre dostu olması, temiz ve sınırsız enerji elde etme potansiyeli taşıması açısından büyük önem arz ediyor.

JET'in 5 saniyelik deneyinde üretilen 69 megajoule enerji, sadece birkaç banyoyu aynı anda ısıtmak için yeterli olsa da, bu başarı gelecekte daha büyük projelerin ve daha fazla enerjinin önünü açabilir. Önemli olan, bu çalışmaların başarılı sonuçlar verdiğini görmek. Zira JET, ilk deneylerinde sadece 22 megajoule enerji üretebiliyordu.

Nükleer füzyon teknolojisi üzerine çalışan Manchester Üniversitesi'nden Dr. Aneeqa Khan, bu teknolojinin zorluklarını açıkladı. Atomların birleşmesi ve yeni bir element oluşturması için Güneş'ten 10 kat daha yüksek sıcaklığa ve bu sıcaklığın bir süre boyunca korunmasına ihtiyaç vardır. Bu gereksinimler karşılandığında, enerji savaşlarının tarih olabileceği bir gelecek hayal edilebilir.