NVIDIA yöneticileri bir ayda milyar dolarlık servet kazandı

NVIDIA yöneticileri bir ayda milyar dolarlık servet kazandı
NVIDIA yöneticileri sadece bir ayda 36 Milyar dolarlık servet kazandı.

NVIDIA, yapay zeka bilişimine ve GPU'ların geliştirilmesine odaklanarak büyük bir finansal büyüme elde etti. Şirketin bu stratejik hamlesi, yöneticilere büyük kazançlar sağladı.

Dünyanın en değerli şirketi olabilir

Son yıllarda, yapay zeka teknolojilerine olan ilgi ve yatırımlar hızla arttı. Şirketler, kendi yapay zeka teknolojilerini geliştirmek için milyarlarca dolar harcamaya başladı. Bu yatırımlar, özellikle çip üreticilerine büyük yarar sağladı. NVIDIA, yapay zeka çiplerine olan talep artışı sayesinde, hisselerinde önemli bir yükseliş yaşadı.

ABD merkezli çip üreticisi NVIDIA'nın hisseleri, yıl başından bu yana yüzde 50'den fazla değer kazandı. Şirketin toplam piyasa değeri şu anda 3,24 trilyon dolar seviyesinde. Bu, NVIDIA'nın çok yakında 3,29 trilyon dolarlık piyasa değeri ile Microsoft'u geçerek dünyanın en değerli şirketi olabileceğini gösteriyor.

NVIDIA'nın üst düzey yöneticileri, şirketin hisse değerindeki artış sayesinde büyük kazançlar elde etti. Şirketin 10 büyük yöneticisi, sadece son bir ayda servetlerini toplamda 36 milyar dolar artırmayı başardı. Bu artışta en dikkat çeken isim, NVIDIA'nın kurucu CEO'su Jensen Huang oldu. Huang, 115,4 milyar dolarlık servetiyle şu anda dünyanın en zengin 12. kişisi konumunda bulunuyor. Diğer yöneticiler de bireysel olarak yüz milyonlarca dolar değerinde hisse satışı gerçekleştirdi.

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