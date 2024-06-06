Nvidia'dan RTX ekran kartı sahiplerine müjde! Yeni bir özellik geldi

Nvidia'nın uygulamasına getirdiği yeni bir güncellemesi, tek tıkla hız aşırtma yapılabiliyor.

Nvidia, GeForce RTX ekran kartı sahipleri için heyecan verici yeni bir özelliği duyurdu. Şirketin kendi uygulamasına eklediği son güncelleme ile artık grafik kartınızın garantisini bozmadan otomatik hız aşırtma yapabilmeniz mümkün hale geliyor. Bu yenilik, PC oyuncuları ve performans tutkunları için büyük bir avantaj sunuyor.

Tek tıklamayla otomatik hız aşırtma

Nvidia'nın güncellenen uygulaması, GeForce RTX grafik kartlarına tek tıklamayla otomatik GPU ayarı yapma imkanı tanıyan yeni bir beta güncellemesi aldı. Kullanıcılar, otomatik ayarlama işlemini başlatmak için yalnızca bir kez tıklayarak GPU’larının performansını optimize edebilecekler. Bu süreç, 10 ila 20 dakika süren bir testin ardından, hız aşırtma, voltaj, güç ve diğer ayarların en iyi şekilde yapılmasını sağlıyor. Kullanıcıların hiçbir şey yapmasına gerek kalmadan gerçekleştirilen bu ayarlamalar, GPU'nun performansını maksimize ederken, aynı zamanda güvenli bir kullanım sunuyor.

Otomatik ayarlama özelliği, GPU’nuzda belirli aralıklarla kontrol taramaları yaparak en uygun ayarların kullanıldığından emin olmanızı sağlıyor. Bu sayede, ekran kartınız her zaman en iyi performansı sergiliyor ve uzun vadeli kullanımda da verimliliği korunuyor. Nvidia, hız aşırtmanın bazı durumlarda bilgisayarın dengesizleşmesine veya oyunlarda görsel yapaylıklara yol açabileceği konusunda uyarıyor. Ancak, bu tür sorunlarla karşılaşan kullanıcılar, özelliği istedikleri zaman devre dışı bırakabiliyor. En önemli nokta ise, bu işlemlerin GPU'nun garantisini sona erdirmemesi.

AV1 desteği ve gelişmiş video kayıt özellikleri

Nvidia'nın uygulama güncellemesi sadece otomatik hız aşırtma ile sınırlı değil. Aynı zamanda, AV1 codec desteği ve saniyede 120 kare hızında SDR ve HDR video kaydı özelliği de geliyor. Bu yenilik, PC oyunlarını kaydederken büyük bir hız ve kalite artışı sağlıyor. Yüksek kaliteli ve akıcı videolar üretmek isteyen kullanıcılar için bu özellikler oldukça önemli. Ancak, bu özelliklerden tam anlamıyla yararlanabilmek için RTX 4000 serisi GPU’lardan birine sahip olmanız gerekiyor.