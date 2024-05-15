Nvidia'nın yeni yapay zeka odaklı GPU serisi

Nvidia, teknoloji dünyasında çığır açacak yeni GPU serileriyle dikkat çekiyor. Son söylentilere göre, şirket "Rubin" kod adlı yapay zeka odaklı yeni bir GPU serisi üzerinde çalışıyor.

Son söylentilere göre, Nvidia "Rubin" kod adlı yeni bir yapay zeka odaklı GPU serisi üzerinde çalışıyor. Nvidia'nın 2023 yılı sonunda piyasaya sürülmesi beklenen "Blackwell" serisi oyun GPU'larının ardından, Rubin serisi GPU'ların 2025'in sonları ile 2026'nın başlarında piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Rubin serisi ve teknik özellikler

TF International Securities Analisti Ming-Chi Kuo, Medium'da Nvidia'nın yeni nesil AI çipi olan R100'ün 2025'in dördüncü çeyreğinde seri üretime gireceğini ve sistem/rack çözümlerinin 2026'nın ilk çeyreğinde seri üretime başlayacağını bildirdi. Bu, Rubin GPU'larının piyasaya çıkmasının biraz zaman alacağı anlamına geliyor.

Rubin yonga setlerinin arkasındaki GPU mimarisi hakkında bazı ayrıntılar da ortaya çıktı. Kuo'ya göre, R100 çipi TSMC'nin N3 düğümünü, CoWoS-L paketini ve 4x retikül tasarımını kullanacak. İnterposer boyutu henüz kesinlik kazanmamış olsa da, R100 sekiz HBM4 ünitesi ile donatılacak. Bu da Rubin GPU'larının ham performanstan ziyade güç verimliliğine odaklanacağı anlamına geliyor.

Güç Verimliliği ve Yapay Zeka

Yapay zeka uygulamaları genellikle yüksek enerji tüketimine sahip olduğundan, güç verimliliği bu alanda büyük bir avantaj sağlıyor. Rubin GPU'ları, güç tüketimini azaltarak yapay zeka iş yüklerinin daha hızlı ve verimli çalışmasını sağlayabilir. Bu, yapay zeka geliştiricileri ve profesyonel kullanıcılar için büyük bir avantaj olacak.

Blackwell Serisi: Oyunseverler İçin

Rubin serisinin aksine, Blackwell GPU'ları oyunseverler için tasarlanmış durumda. 2023'ün sonlarına doğru piyasaya sürülmesi beklenen Blackwell GPU'lar, 1.200W'a kadar güç tüketebilen ve şimdiye kadar görülmüş en güçlü oyun GPU'larından bazıları olacak. Bu GPU'lar, üretken yapay zeka özelliklerini destekleyebilecek kapasitede olsa da, Rubin GPU'ları kadar verimli olmayacak.

Rubin ve Blackwell Arasındaki Farklar

Rubin GPU'ları, özellikle yapay zeka uygulamaları için tasarlanmış olup, güç verimliliği ile ön plana çıkacak. Bu nedenle, Rubin GPU'ları oyunculardan ziyade yapay zeka geliştiricileri ve profesyoneller tarafından tercih edilecek. Öte yandan, Blackwell serisi GPU'lar, yüksek performans gerektiren oyunlar için ideal olacak.