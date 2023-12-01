O sosyal medya platformları, çocukların güvenliğini sağlayamadığı için ifade verecek!

Meta, X, TikTok, Snap ve Discord CEO'ları, 31 Ocak 2024'te "çocukların çevrim içi güvenliğini sağlamakta başarısız oldukları" nedeniyle ABD'de senato karşısına geçerek ifade verecek.

ABD Senatosu, sosyal medya devleri Meta, X, TikTok, Snap, ve Discord'un CEO'larını ifadeye çağırarak, çocukların çevrim içi ortamda korunması konusundaki başarısızlıklarını açıklamalarını talep etti.

31 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilecek oturumda, Mark Zuckerberg (Meta), Linda Yaccarino (X), Shou Zi Chew (TikTok), Evan Spiegel (Snap), ve Jason Citron (Discord) ifade verecekler.

Mahkemede savunma yapacaklar

Senatörler Dick Durbin ve Lindsey Graham tarafından yapılan ortak açıklamada, "CEO'lara çocukları çevrim içi ortamda korumaktaki başarısızlıkları hakkında tanıklık etme" fırsatı verildiği ifade edildi. Senatörler, teknoloji devlerinin çocukların çevrim içi güvenliği konusundaki başarısızlıklarını kabul etmeye zorlandıklarını belirterek, şirketlerden CEO'larının açıklama yapmasını beklediklerini ifade ettil. Ayrıca, ebeveynler ve çocukların bu konuda aksiyon talep ettiğini vurguladılar.

Daha önce bazı CEO'lar ifade vermeye gönüllü olurken, bazıları davetleri reddetmişti. Senatörler, Linda Yaccarino, Evan Spiegel ve Jason Citron için mahkeme celbi yayınladı. Çeşitli eyaletlerde ve AB'de çocukların çevrim içi güvenliği konusunda düzenlemeler yapılmış olsa da, eleştirmenlere göre yeni düzenlemeler çok geniş kapsamlı olabilir ve zarar getirebilir. Bu nedenle, sosyal medya devlerinin CEO'larının ifadeleri, çocukların çevrim içi güvenliği konusunda alınacak önlemler açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.