Ocakçı Holding'in kurucusu, kaçış hazırlığı yaparken yakalandı!

2 milyar 500 milyon TL'lik vurgun yaptığı iddia edilen Ocakçı Holding'in kurucusu Sedat Ocakçı ile eşi Seçilay Ocakçı çifti yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken yakalandı.

Geçtiğimiz günlerde İzmir merkezli bir dolandırıcılık olayıyla ilgili detaylar paylaşmıştık. İddialara göre yüksek kâr vaadiyle vatandaşları kandıran bir ekip, 2 milyar 500 milyon TL'lik vurgun yapmıştı. Bugün ise olayla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

SEDAT OCAKÇI YAKALANDI

Edinilen bilgilere göre Ocakçı Holding'in kurucusu Sedat Ocakçı ile eşi Seçilay Ocakçı, yurt dışına kaçma hazırlığı içerisindeydi. Ancak Adana'da oldukları tespit edilen şüpheliler, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan çiftin işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Olayın gelişmeleri merakla bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Geçmişte yaşananlara bakıldığında, Sedat Ocakçı'nın yüksek kâr vaadiyle para topladığı, ancak bu paranın siber güvenlik uzmanı Salih Han tarafından çalındığı ortaya çıkmıştı. Han'ın aynı zamanda Sedat Ocakçı'nın akrabası olduğu belirtilmişti. Sedat Ocakçı'nın yerinin tespit edilemediği iddia edilirken, Ocakçı Holding'in İzmir Çiğli'deki merkez binasının da boşaltıldığı ve faturalarının ödenmediği bilgisi paylaşılmıştı.

Sedat Ocakçı'nın sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda ise konuyu kabullendiği ve borcunu ödeyeceği ifade edilmişti. Ancak, 2 milyar 500 milyon TL gibi büyük bir miktarın nasıl ödeneceği hala belirsizliğini koruyor.