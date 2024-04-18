Öğrenciler, yapay zekadan kopya çekiyor

Son dönemlerde öğrenciler arasında yaygınlaşan bir eğilim, online makale gönderme platformu ve intihal dedektörü Turnitin'in yeni araştırmasıyla gün yüzüne çıktı. Araştırma, milyonlarca öğrencinin ödevlerini yapay zeka kullanarak hazırladığını ortaya koydu.

Online makale gönderme platformu ve intihal dedektörü Turnitin'in yeni raporu, milyonlarca öğrencinin ödevlerini yapay zeka kullanarak hazırladığını gösteriyor.

Öğrencilerin yaklaşık %11'inin "kopya çektiği" tespit edildi

Nisan 2023'te kullanıma sunulan Turnitin'in AI tespit aracı, platforma gönderilen 200 milyon ödevden 22 milyondan fazlasının en az %20 oranında yapay zeka tarafından oluşturulmuş içerik içerdiğini belirledi. Yani öğrencilerin yaklaşık %11'inin "kopya çektiği" tespit edildi.

Bu rapora göre, tahmini altı milyon makalenin ise en az %80 oranında yapay zeka tarafından oluşturulmuş içerik içerdiği belirlendi. Yani öğrenciler neredeyse tüm ödevlerini yapay zekaya yazdırıp içeriği olduğu gibi kopyala yapıştır ile teslim etmişler.

Turnitin'in raporu, akademik alanda yapay zeka tarafından üretilen içeriğin devam eden varlığının "karmaşık, sürekli gelişen bir bulmaca" sunduğunu ve öğrencilerin yapay zekayı "öğrenmek" için kullanmasının daha doğru olacağını vurguluyor.

Şirket, eğitim kurumlarında AI yazımının kabul edilebilir kullanımı konusunda öğrencilerle açık tartışmalar yapılmasının, gençlerin bu araçları "öğrenmek" için kullanmaya teşvik edilmesinin ama "kopya çekmek" için kullanılmasının yanlışlığının daha iyi anlatılması gerektiğine inanıyor.

Ancak bu durumun olumlu bir yanı da var. Yapay zeka ile kopya çekmeyip gerçekten öğrenen öğrencilerin, ileride dünyada mesleklerine başladıklarında önemli bir avantaj elde edebilecekleri düşünülüyor. Gerçek yetenekleri ve çalışma azmiyle ön plana çıkan bu gençlerin, rekabet şartlarına daha iyi uyum sağlayarak büyük başarılar elde etmeleri bekleniyor. Yani yapay zeka, yeni yeteneklerin ve çalışmanın ödüllendirildiği bir ortamın oluşmasına da katkı sağlayabilir.