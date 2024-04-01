Öğrenince çok şaşıracağınız 10 iPhone tüyosu

Akıllı telefonlar hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Her yıl yeni modelleriyle dikkat çeken Apple, kullanıcılarına daha verimli bir deneyim sunmak için çeşitli ipuçları ve püf noktaları paylaşıyor.

Akıllı telefonlar hayatımızı kolaylaştırmak için tasarlanmıştır ve iPhone da bu konuda öncü bir rol oynamaktadır. Her yıl yeni modellerini tanıtan Apple, kullanıcılarına pratiklik sağlayan özellikler sunmaya devam ediyor. İşte iPhone kullanıcılarının işine yarayabilecek bazı tüyolar...

iPhone kullanıcılarının işine yarayabilecek bazı tüyolar

1. Harflerden Rakam ve Sembollere Hızlı Geçiş: Klavyede yazı yazarken harf klavyesinden sembol veya rakamlara hızlıca geçmek için klavyenin sol alt köşesinde bulunan "123" butonuna dokunabilirsiniz. Ancak, daha hızlı bir yöntemle geçiş yapmak için "123" butonuna basılı tutarak istediğiniz sembol veya rakama tıklayabilirsiniz. Bu, klavyeler arası geçişi hızlandırır.

2. Hesap Makinesinde Son Hane Silme: Hesap makinesinde son hane hatasını düzeltmek için, sonucun üzerine sağdan sola doğru kaydırarak son rakamı silebilirsiniz. Böylece, tüm işlemi sıfırlamadan kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

3. "Arkaya Dokun" Özelliği Kısayolları: "Arkaya dokun" özelliği, büyük ekranlı iPhone modellerinde kullanışlı bir özelliktir. Tek ve çift dokunma seçeneklerine farklı kısayollar atayarak, telefonunuzu daha verimli bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu özelliği Ayarlar menüsünden kolayca yapılandırabilirsiniz.

4. Medya Sesini Hassas Bir Şekilde Ayarlama: iPhone'da, ses kısma veya artırma tuşlarına bir kez basıp sonra ekranda çıkan ses seviyesi çubuğunu sürükleyerek sesi hassas bir şekilde ayarlayabilirsiniz.

5. iMessage ile Hızlı Fotoğraf Gönderme: iOS 16 ve sonraki sürümlerde iMessage üzerinden hızlıca fotoğraf göndermek için "+" simgesine basılı tutun. Böylece, son kaydettiğiniz fotoğrafların ve videoların listesine erişebilir ve istediğiniz medyayı kolayca paylaşabilirsiniz.

6. Sistem Uygulamalarında Hızlı Menü Atlayışı: Sistem uygulamalarında kaybolursanız ve önceki menülere geri dönmek isterseniz, uygulamanın sol üst köşesindeki menü butonuna basılı tutarak önceki menülere hızlıca erişebilirsiniz.

7. Hızlı Sayacı Ayarlama: Saat uygulamasından veya denetim merkezinden sayacı ayarlamak için, sayaç simgesine basılı tutun ve istediğiniz süreyi seçerek başlatın. Bu, belirli sürelerde zamanlayıcı ayarlamak için pratik bir yöntemdir.

8. Kestirmelerle Zaman Kazanma: Kestirmeler uygulaması ile işlerinizi daha hızlı halledebilirsiniz. Ana ekrana ekleyebileceğiniz kestirmeler sayesinde, sık kullandığınız işlemleri kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

9. Fotoğraflarda Düzenlemeleri Kopyalama ve Yapıştırma: iOS 16 ve sonrası sürümlerde, düzenlediğiniz bir fotoğrafın ayarlarını başka bir fotoğrafa kopyalayabilirsiniz. Bu özellik sayesinde, fotoğrafları topluca seçerek aynı düzenlemeleri uygulayabilirsiniz.

10. Fotoğrafları Düzenlemeden Kırpma: Fotoğrafları düzenleme menüsüne girmeden, galerinizde bir fotoğrafı kırpabilirsiniz. Bunu yapmak için, fotoğrafı açın ve kırpma işlemi için ekranda beliren seçeneğe dokunun.