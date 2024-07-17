OnePlus Pad 2 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi

OnePlus, ilk amiral gemisi Android tableti OnePlus Pad 2 modelini duyurdu.

Teknoloji dünyasında uzun süredir merakla beklenen OnePlus Pad 2 nihayet tanıtıldı. OnePlus'ın amiral gemisi Android tableti olan bu yeni model, hem donanım hem de yazılım açısından dikkat çekici yenilikler sunuyor. İşte OnePlus Pad 2'nin detaylı incelemesi, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında bilmeniz gerekenler...

OnePlus Pad 2 hakkında detaylar

OnePlus, ilk amiral gemisi Android tabletini tanıttı: OnePlus Pad 2. Şirket, önceki model OnePlus Pad Pro'nun küresel pazar için yeniden markalanmış bir versiyonu olarak karşımıza çıkan bu tableti, yüksek performans ve premium özelliklerle donatmış durumda.

OnePlus Pad 2'nin özellikleri

OnePlus Pad 2, etkileyici teknik özellikleri ve genişletilmiş işlevselliğiyle dikkat çekiyor.

İşte tabletin detaylı özellikleri:

Ekran: 12.1 inç büyüklüğündeki IPS LCD ekran, 3K çözünürlük (2.120 x 3.000 piksel) sunuyor ve 144Hz yenileme hızı ile akıcı bir görsel deneyim sağlıyor. 900 nit tepe parlaklık, Dolby Vision HDR desteği ve TÜV Rheinland 3.0 sertifikası gibi özelliklerle göz koruma teknolojisi de sunuluyor. Ekran, DC karartma, düşük mavi ışık ve melatonin koruma gibi özelliklerle donatılmış.

İşlemci ve Bellek: OnePlus Pad 2, Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3 ile güçlendiriliyor. 8GB veya 12GB RAM seçenekleri ve 128GB ya da 256GB depolama alanı sunuluyor.

Pil ve Şarj: 9.510 mAh kapasiteli batarya, 67W SuperVOOC hızlı şarj desteği ile kısa sürede şarj edilebiliyor.

Kamera: Arka tarafta 13 MP f/2.2 diyafram açıklığına sahip birincil kamera bulunuyor ve bu kamera 4K 30fps ile 1080p 30fps video kaydını destekliyor. Ön tarafta ise 8 MP f/2.3 diyafram açıklığına sahip bir selfie kamerası mevcut.

Yazılım: Tablet, Android 14 tabanlı OxygenOS 14 ile geliyor ve ColorOS for Pad arayüzünü sunuyor.

Bağlantı ve Diğer Özellikler: OnePlus Pad 2, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, NFC, ve USB-C bağlantı noktalarını destekliyor. Ayrıca, AI Eraser 2.0, Smart Cutout 2.0 ve AI Summary gibi yapay zeka tabanlı fotoğraf düzenleme araçlarıyla birlikte geliyor.

Ses: Altı hoparlörlü ses sistemi, zengin ve güçlü ses deneyimi sunuyor.

OnePlus Pad 2 fiyatı ve çıkış tarihi

OnePlus Pad 2'nin fiyatı ve çıkış tarihiyle ilgili bilgiler de açıklandı. Tabletin Gri renk seçeneğiyle satışa sunulacağı belirtildi. Fiyatlandırma ise 550 dolardan başlıyor.

ABD Çıkış Tarihi: 30 Temmuz 2024

Avrupa ve Hindistan Çıkış Tarihi: 1 Ağustos 2024