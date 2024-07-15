OnePlus Pad 2'nin fiyatı ortaya çıktı

Mobil teknoloji dünyasının önemli oyuncularından OnePlus, yeni ürünleriyle teknoloji severlerin ilgisini çekmeye hazırlanıyor. Son dönemde sızıntılarla gündeme gelen OnePlus Pad 2, Hindistan'daki fiyatı ile ilgili detaylar ve özellikleriyle birlikte netleşti. OnePlus, 16 Temmuz 2024 tarihinde Milano'da düzenleyeceği büyük etkinlikte, hem bu yeni tableti hem de diğer yeni ürünlerini tanıtacak. Peki, OnePlus Pad 2'nin fiyatı ne kadar olacak? Yeni tabletin özellikleri neler? İşte detaylar...

OnePlus'ın Hindistan'daki güvenilir teknoloji kaynağı Yogesh Brar, OnePlus Pad 2'nin fiyatlarına dair önemli bilgiler paylaştı.

OnePlus Pad 2'nin fiyatı ne kadar?

Brar'ın X platformunda açıkladığı bilgilere göre, OnePlus Pad 2'nin Hindistan'daki fiyatlandırması şu şekilde olacak:

OnePlus Pad 2: 550 USD

Akıllı Klavye Aksesuarı: 144 USD

Stylo 2 Kalemi: 60 USD

Tüm Ürünleri İçeren Çıkışa Özel Paket: 550 USD

Bu bilgiler, OnePlus Pad 2'nin önceki nesil modelden daha yüksek bir fiyat etiketine sahip olacağını gösteriyor. Ayrıca, cihazın çıkışına özel bir paket seçeneği sunulacak. Bu paket, OnePlus Pad 2 ile birlikte Akıllı Klavye ve Stylo 2 Kalemi gibi aksesuarları içerecek.

OnePlus Pad 2'nin özellikleri ve teknik detayları

OnePlus Pad 2, teknoloji dünyasında büyük bir merakla bekleniyor. Sızdırılan bilgilere göre, yeni tabletin teknik özellikleri oldukça etkileyici:

Ekran: 12.1 inç LCD ekran

Yonga Seti: Snapdragon 8 Gen 3

Batarya: 9510 mAh

Şarj: 67W hızlı şarj desteği

Yeni model, önceki nesil OnePlus Pad'a göre daha gelişmiş bir donanım sunacak. Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti, yüksek performanslı işlem gücü ve gelişmiş grafik yetenekleri vaat ederken, 12.1 inçlik LCD ekran geniş ve net bir görüntü deneyimi sunacak. 9510 mAh batarya kapasitesi, uzun süreli kullanım imkanı sağlarken, 67W hızlı şarj desteği ise tabletin kısa sürede şarj edilmesini mümkün kılacak.