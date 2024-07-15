OnePlus Pad 2'nin fiyatı ortaya çıktı
OnePlus'ın Hindistan'daki güvenilir teknoloji kaynağı Yogesh Brar, OnePlus Pad 2'nin fiyatlarına dair önemli bilgiler paylaştı.
OnePlus Pad 2'nin fiyatı ne kadar?
Brar'ın X platformunda açıkladığı bilgilere göre, OnePlus Pad 2'nin Hindistan'daki fiyatlandırması şu şekilde olacak:
- OnePlus Pad 2: 550 USD
- Akıllı Klavye Aksesuarı: 144 USD
- Stylo 2 Kalemi: 60 USD
- Tüm Ürünleri İçeren Çıkışa Özel Paket: 550 USD
Bu bilgiler, OnePlus Pad 2'nin önceki nesil modelden daha yüksek bir fiyat etiketine sahip olacağını gösteriyor. Ayrıca, cihazın çıkışına özel bir paket seçeneği sunulacak. Bu paket, OnePlus Pad 2 ile birlikte Akıllı Klavye ve Stylo 2 Kalemi gibi aksesuarları içerecek.
OnePlus Pad 2'nin özellikleri ve teknik detayları
OnePlus Pad 2, teknoloji dünyasında büyük bir merakla bekleniyor. Sızdırılan bilgilere göre, yeni tabletin teknik özellikleri oldukça etkileyici:
- Ekran: 12.1 inç LCD ekran
- Yonga Seti: Snapdragon 8 Gen 3
- Batarya: 9510 mAh
- Şarj: 67W hızlı şarj desteği
Yeni model, önceki nesil OnePlus Pad'a göre daha gelişmiş bir donanım sunacak. Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti, yüksek performanslı işlem gücü ve gelişmiş grafik yetenekleri vaat ederken, 12.1 inçlik LCD ekran geniş ve net bir görüntü deneyimi sunacak. 9510 mAh batarya kapasitesi, uzun süreli kullanım imkanı sağlarken, 67W hızlı şarj desteği ise tabletin kısa sürede şarj edilmesini mümkün kılacak.