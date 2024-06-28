OnePlus Pad Pro tanıtıldı!

OnePlus, Çin'de düzenlediği etkinlikte yeni tableti OnePlus Pad Pro'yu tanıttı.

OnePlus, merakla beklenen yeni üst seviye tableti OnePlus Pad Pro'yu resmen tanıttı. Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisiyle güçlendirilen Android tablet, üst düzey performansı rekabetçi fiyat etiketiyle sunuyor.

OnePlus Pad Pro özellikleri neler?

OnePlus Pad Pro, 12.1 inç boyutunda ve 3K çözünürlüklü IPS LCD ekranıyla dikkat çekiyor. 144Hz yenileme hızı ve 900 nit parlaklık sunan ekran, DC karartma özelliği, donanım düzeyinde düşük mavi ışık filtresi ve Dolby Vision HDR desteğiyle göz koruma teknolojilerini bir araya getiriyor. Ayrıca, TÜV Rheinland 3.0 sertifikası ile kullanıcıların göz sağlığını ön planda tutuyor.

Tablet, Qualcomm’un güçlü Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alıyor ve 16GB'a kadar LPDDR5x RAM ile 512GB UFS 4.0 depolama seçenekleri sunuyor. 9510 mAh bataryası, 67W kablolu hızlı şarj desteği ile uzun süreli kullanım ve hızlı şarj imkanı sağlıyor. Viper ve NetEase Cloud Audio tarafından ayarlanan dörtlü hoparlör sistemi, etkileyici bir ses deneyimi sunuyor.

Donanım ve yazılım özellikleri

OnePlus Pad Pro, Android 14 tabanlı ColorOS for Pad yazılımıyla kutusundan çıkıyor. 5G paylaşımı, NFC dosya transferi, ekran yansıtma gibi modern bağlantı özelliklerinin yanı sıra kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor. LED flaşlı 13MP arka kamera ve 8MP ön kamera ile tablet, yüksek kaliteli fotoğraf ve video çekimlerine olanak tanıyor.

Aksesuarlar ve fiyatlandırma

OnePlus Pad Pro, uzay grisi ve haki yeşil renk seçenekleriyle 3 Temmuz'da satışa sunulacak. Tablet fiyatlandırması şu şekilde:

8GB RAM + 128GB depolama: 398 dolar

8GB RAM + 256GB depolama: 426 dolar

12GB RAM + 256GB depolama: 467 dolar

16GB RAM + 512GB depolama: 522 dolar.