Online görüşmeler, yüz yüze görüşmelere göre daha yorucu

Avusturyalı araştırmacılar, Zoom üzerinden video konferans yapılmasına karşılık yüz yüze yapılan görüşmelerin daha az yorucu olduğunu ortaya çıkardı.

Avusturyalı araştırmacılar tarafından kaleme alınan bir çalışmaya göre, Zoom'da geçirdiğiniz bir günün ardından kendinizi bitkin hissetmeniz hayal ürünü değil; video konferans yorgunluğu gerçek.

Yüz yüze görüşmeler video konferanstan daha az yorucu

Nature Reports tarafından yayınlanan Scientific Reports dergisinde yer alan çalışmanın yazarları, "Dünyanın dört bir yanından toplanan öz bildirim kanıtları, video konferansın ciddi bir sorun olduğunu gösteriyor" diye yazdı.

Saatlerce süren video konferansların beyin üzerindeki etkilerini belirlemek için ekip, bir elektroensefalograma (EEG) bağlıyken 50 dakikalık bir ders izleyen 35 üniversite öğrencisinin kafalarındaki elektriksel aktiviteyi ölçtü. Araştırmacılar başka bir gruptan da aynı içeriği canlı olarak izlemelerini istedi.

Araştırmacılar ayrıca video konferans oturumlarından önce ve sonra ölçülen elektrokardiyografi (EKG) ile iki grup için kalp atış hızı üzerindeki etkileri hesapladılar. Deneklere ayrıca bilişsel dikkat görevleri verildi ve ruh halleri hakkında kendi kendilerine rapor vermeleri istendi.

Canlı derse katılanlar, çevrimiçi meslektaşlarına göre daha canlı, mutlu ve aktif, daha az yorgun, uykulu ve bıkkın hissettiklerini bildirdiler. EEG sonuçları, daha sıkı çalışmayı gösteren ve bu nedenle yorgunluğa neden olabilecek beyin aktivitesini göstererek kendi raporlarını yansıttı. Kalp verileri de dersi çevrimiçi izleyenler arasında daha yüksek yorgunluğa işaret ederek video versiyonunun sinir sistemlerini de etkilediğini ima etti.

Yazarlar, "Çalışmamızın önemli bir sonucu, video konferansın yüz yüze etkileşimin yerine geçebilecek bir araç olarak değil, olası bir tamamlayıcısı olarak görülmesi gerektiğidir" dedi.