Onu da yapay zeka üretti! ilk 3nm akıllı telefon işlemcisi

Samsung Electronics ve Synopsys işbirliğiyle gerçekleşen önemli bir gelişme, mobil teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yaratıyor. İki dev şirketin ortaklığıyla üretilen 3nm GAA işlem teknolojisine sahip ilk mobil işlemci, yapay zeka destekli bir tasarım süreciyle hayata geçirildi.

Samsung Electronics ve Synopsys işbirliği, mobil teknoloji alanında çığır açacak bir gelişmeye imza attı. 3nm GAA işlem teknolojisine sahip ilk mobil işlemcisinin üretimine başlandığı duyuruldu. Bu yonga, yapay zeka destekli Synopsys.ai EDA paketi kullanılarak tasarlandı ve son teknolojiye sahip bir akıllı telefon işlemcisi olarak piyasaya sunulacak.

Yapay zeka destekli Synopsys.ai EDA paketi kullanıldı

Samsung'un gizemli yongası, "amiral gemisi" genel amaçlı CPU ve GPU mimarilerinin yanı sıra Synopsys'in çeşitli IP bloklarına dayanıyor. Tasarımda, daha yüksek performans, daha düşük güç tüketimi ve optimize edilmiş alan elde etmek için yapay zeka destekli Synopsys.ai EDA paketi kullanıldı.

Synopsys.ai, çip tasarımı için DSO.ai, işlevsel doğrulama için VSO.ai ve silikon testi için TSO.ai olmak üzere üç temel yapay zeka asistanından oluşuyor. Fusion Compiler yazılımının kullanımıyla Samsung'un ekibi, tasarım sürecindeki zorlukları aşarak daha hızlı bir şekilde sonuca ulaştı. Bu da Samsung'un 3nm yongasında dinamik güç tüketiminde %10'luk bir azalma ve en yüksek CPU frekanslarında 300MHz'lik bir artış sağladı.

Samsung Foundry'nin 3nm GAAFET süreci, şimdiye kadar sadece kripto para madenciliği çipleri için kullanılmıştı. Ancak, Samsung'un Synopsys.ai paketiyle geliştirdiği yeni yonga, akıllı telefon ve tabletlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olan ileri teknoloji bir işlemciyi temsil ediyor.

Bu işbirliği, Samsung'un teknoloji alanındaki liderliğini ve yenilikçiliğini bir kez daha kanıtlarken, Synopsys'in yapay zeka destekli tasarım teknolojilerinin mobil sektördeki etkisini vurguluyor. Bu gelişme, gelecekteki Exynos işlemcilerinin performansını ve verimliliğini artırarak mobil cihaz deneyimini bir üst seviyeye taşıyacak.