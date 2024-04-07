OpenAI, ChatGPT için fiziksel cihaz üretebilir: Sam Altman finansman arıyor

Yapay zeka alanında öncü bir konumda bulunan OpenAI, yapay zeka teknolojilerindeki gelişmelerle adından sıkça söz ettiriyor. Son olarak, şirketin eski Apple tasarımcısı Jony Ive ile birlikte gizemli bir şirket kurduğu ortaya çıktı. Bu yeni girişimin amacı, yapay zeka tabanlı ChatGPT için fiziksel bir cihaz geliştirmek. Ancak, bu projeyi finanse etmek için kaynak arayışında olan ekip, hedeflerine ulaşabilmek için 1 milyar dolarlık bir fon oluşturmayı hedefliyor.

OpenAI, günümüzde yaygın olarak kullandığımız yapay zeka araçlarının son yıllardaki gelişiminde öncü bir rol üstleniyor. Görsel, metin ve video üretiminde en üst düzey standartları sunan bir şirket konumunda. Ancak, bu başarıyı daha da ileri taşımak için yeni adımlar atmaya devam ediyor.

ChatGPT'ye fiziksel bir cihaz geliştirmek için finansman arayışı

Şirket, son zamanlarda kendi yapay zeka çiplerini üreterek NVIDIA gibi büyük firmaların etkisinden kurtulma yolunda adımlar atmıştır. Ancak The Information'ın açıkladığı bilgilere göre OpenAI CEO'su Sam Altman, eski Apple tasarımcısı Jony Ive ile birlikte gizemli bir şirket kurmuş durumda. Bu girişimin amacı, iddialara göre ChatGPT için fiziksel bir cihaz geliştirmek.

Şu anda bu projeyi finanse etmek için kaynak arayışında olan ekip, hedeflerine ulaşabilmek için 1 milyar dolarlık bir fon oluşturmayı amaçlıyor. Ancak henüz cihazın görünümü ve donanımı hakkında net bir bilgi bulunmamakla birlikte, gelen bilgilere göre geleneksel telefonlara benzemeyeceği düşünülüyor. Altman, zaten Humane AI pin adlı bir cihazın büyük yatırımcılarından biri olarak biliniyor, bu nedenle yeni cihazın Humane AI pin'e benzer olabileceği spekülasyonları yapılıyor.

Kaynaklar, Jony Ive'ın liderliğindeki bu yeni girişimin 1 milyar dolarlık bir fon arayışında olduğunu ve şu anda potansiyel yatırımcılarla görüşmelerin sürdüğünü belirtiyor. Bu yatırım turuna, Thrive Capital ve Emerson Collective gibi firmaların da dahil olması bekleniyor.